El presidente Gustavo Petro volvió a encender las alertas económicas tras advertir que Colombia se encamina a una crisis de deuda, y horas después plantear que su gobierno ordenaría comprar oro como alternativa al dólar.
En un extenso trino publicado en X, el mandatario aseguró que la deuda pública se volvió insostenible por el aumento del déficit primario, situación que atribuyó al rechazo del Congreso y la Corte Constitucional a las reformas y proyectos de financiamiento presentados por su administración. Según Petro, estas decisiones impidieron recaudar nuevos recursos, en especial entre los contribuyentes de mayores ingresos.
Petro insistió en que el Gobierno no reducirá el gasto social en educación, salud, pensiones ni reforma agraria, y anticipó que el ajuste recaerá sobre la inversión pública tramitada a través de grandes empresas privadas. El tono del mensaje volvió a generar inquietud en el mercado, en un momento en el que Colombia enfrenta presiones fiscales y mayores costos de endeudamiento.
El oro entra tarde al debate
Horas después de hablar de crisis de deuda, Petro publicó un nuevo trino en el que propuso “pasar del dólar como base, al oro o al peso” y planteó que, de ser posible, se compre oro en el exterior y se traiga al país. También pidió que las empresas estatales del sector aurífero compren el máximo oro posible a la pequeña minería.
El anuncio llamó la atención porque llega cuando el país ya dejó pasar el mejor momento del oro. Durante el último año, el oro registró precios récord en los mercados internacionales. Sin embargo, durante ese periodo Colombia no realizó movimientos relevantes para fortalecer sus reservas. La discusión se abre ahora, cuando el grueso del rally ya se dio y los precios muestran mayor volatilidad.
En 2026, el precio del oro mantiene la tendencia al alza que dominó gran parte de 2025 y este año superó la barrera de los US$5.000 por onza. El comportamiento del oro no ha sido un caso aislado: la plata y el cobre también han alcanzado niveles récord en los mercados internacionales.
Destacado: Premercado | Bolsas globales reaccionan a nueva decisión de la Fed; oro, plata y cobre siguen en ‘rally’.
Ambos mensajes refuerzan la percepción de incertidumbre sobre la estrategia económica del Gobierno. Aunque el oro es visto como un activo refugio, su uso como ancla o referencia requiere planeación técnica, coordinación institucional y señales claras al mercado.
Por ahora, las declaraciones de Petro vuelven a poner presión sobre las expectativas económicas, justo en un momento en el que Colombia debe asegurar condiciones favorables para financiar su déficit.