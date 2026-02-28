Crisis en Medio Oriente: Irán habría bloqueado el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas petroleras del mundo

Este sábado Estados Unidos e Israel ejecutaron un ataque de gran escala contra Irán que ha dejado más de 200 muertos, de acuerdo con reportes de medios iraníes.
“Nuestro objetivo es proteger al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo cruel de gente muy dura y terrible”, afirmó el presidente Donald Trump en un mensaje en video.
En respuesta, Irán lanzó ofensivas contra distintas ciudades de Oriente Medio, entre ellas Jerusalén. En esas zonas se reportaron explosiones.
En el transcurso de la jornada de ataques contra Irán, se habría bloqueado el Estrecho de Ormuz, que hace parte de la ruta de petróleo más importante del mundo, de acuerdo con información de El País.
Adicionalmente, la agencia de noticias Reuters reveló que líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha muerto, según un alto funcionario israelí, aunque existen versiones de medios iraníes afirman que sigue vivo y en la sala de mando.
Reacción de Irán a los ataques
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha declarado que todas las bases, recursos e intereses estadounidenses en la región son considerados objetivos legítimos para el ejército iraní.
Dijo que había atacado bases israelíes y estadounidenses con misiles iraníes y que su operación de represalia continuaría hasta que su enemigo fuera «derrotado decisivamente», de acuerdo con la agencia de noticias.
La acción militar de Estados Unidos e Israel se dio luego de que Irán desestimara las exigencias de Washington para disminuir su programa nuclear.
El ataque marca una escalada sin precedentes en la tensión entre Occidente y Teherán. Las explosiones sacudieron la capital iraní y otras ciudades como Isfahán, Tabriz, Karaj y Qom.