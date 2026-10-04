Más allá del impacto climático, la llegada del fenómeno de El Niño suele estar asociada con cambios en la demanda y generación de energía. En este contexto, hablar del uso eficiente de la electricidad cobra mayor relevancia, especialmente cuando se trata del consumo de los electrodomésticos.
En esa lista se destaca la nevera, uno de los equipos que permanece encendido las 24 horas del día. De acuerdo con referencias utilizadas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para el sector residencial colombiano, estos equipos pueden registrar un consumo promedio de 71,9 kWh al mes.
En ese contexto, la Asociación Colombiana De Acondicionamiento Del Aire Y De La Refrigeración (Acaire) sugiere que poner ahí el foco podría representar una oportunidad concreta para reducir el consumo y la factura de energía.
“Sustituir un equipo antiguo o deteriorado por uno de alta eficiencia permite, además, conservar mejor los alimentos y disminuir el impacto ambiental”, menciona la Asociación.
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Datos de la UPME muestran que un equipo eficiente para el mismo hogar y uso puede consumir aproximadamente 33,5 kWh al mes. En este escenario, el uso de una nevera con mejor desempeño energético tiene un potencial de ahorro del 53 %.
“En términos concretos, cada hogar podría ahorrar aproximadamente 38,4 kWh al mes y 460,8 kWh al año, lo que, tomando como referencia una tarifa de $1.000 por kWh, representaría un ahorro económico cercano a $38.400 mensuales y $460.800 anuales”, destacó Acaire.
Con base en esas cifras, el gremio también señaló que la sustitución de neveras con más de diez años de uso por equipos eficientes podría constituir una de las medidas residenciales con mayor potencial de ahorro energético y reducción de emisiones para Colombia. “Si un millón de hogares colombianos alcanzaran este mismo nivel de ahorro, la reducción conjunta sería de aproximadamente 461 GWh al año, equivalente a un ahorro económico potencial de $460.800 millones”, añadió.
No obstante, aclaró que si bien estas cifras pueden servir para tener una referencia, el ahorro real dependerá de factores como la tarifa de energía, las condiciones climáticas, la capacidad y uso de la nevera y la eficiencia del equipo sustituido.
Tenga en cuenta que en Colombia el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ) exige que los refrigeradores y congeladores incluyan información sobre su eficiencia energética y consumo mensual en kWh/mes, por lo que esta etiqueta puede servir para comparar equipos de características similares y tomar decisiones de compra más informadas.
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