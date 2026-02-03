La millonaria cifra que pagan Santa Fe y Millonarios por alquilar El Campín, incluso en mal estado

Las críticas por el estado del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín ya no son aisladas. Tras la suspensión parcial del partido entre Millonarios y Medellín por acumulación de agua y desgaste extremo de la grama, el debate se intensificó porque Independiente Santa Fe también había manifestado su inconformidad apenas días antes, luego del compromiso ante Deportivo Pereira, en el que se evidenció un terreno en condiciones precarias.
El mal estado del campo, expuesto en plena tercera jornada de la Liga BetPlay I-2026, contrasta además con lo ocurrido en otros escenarios deportivos de Bogotá. Por ejemplo, el estadio Metropolitano de Techo, que también ha estado sometido a fuertes lluvias recientes en la capital, respondió sin mayores afectaciones gracias a su drenaje y mantenimiento, mientras El Campín volvió a quedar bajo cuestionamientos públicos.
Además, tras reanudarse el partido de Millonarios, ya sin lluvia, se evidenció una cancha pelada, con barro, mal cuidada y en pésimas condiciones para practicar fútbol profesional. Lo que más indigna a muchos fanáticos, es que no hace mucho tiempo El Campín era una de las mejores gramillas del país.
Este panorama no solo afecta el espectáculo deportivo. También pone sobre la mesa un asunto de fondo: el costo que deben asumir Millonarios y Santa Fe por alquilar un estadio cuya cancha hoy genera dudas sobre su capacidad operativa, además de los riesgos de lesiones que genera una cancha en tan pobres condiciones.
Así opera el estadio El Campín
El Campín opera actualmente bajo un contrato de Asociación Público-Privada (APP), en el que el concesionario Sencia asumió desde 2024 la administración, operación y mantenimiento del principal escenario deportivo del país.
Según informó la Alcaldía de Bogotá, el proyecto contempla una etapa inicial de preconstrucción de 12 meses, seguida de una fase de construcción del nuevo complejo.
El IDRD también confirmó que la concesión implica que el privado se encarga del mantenimiento integral y desarrollo del complejo deportivo. Este modelo, diseñado para atraer inversión privada, ha despertado interrogantes sobre el equilibrio entre explotación comercial —eventos masivos, conciertos— y el cuidado del campo de juego.
Ante el deterioro evidente, el director del IDRD, Daniel García Cañón, aseguró que la situación ya derivó en acciones inmediatas por parte del Distrito. “El estado de la grama de El Campín es inaceptable y por eso hemos tomado cartas en el asunto”, dijo el funcionario, anunciando visitas técnicas y medidas correctivas.
Sencia admite fallas y apuesta por césped híbrido
El concesionario también reconoció públicamente los problemas actuales. Mauricio Hoyos, director ejecutivo de Sencia, declaró en un video difundido por la empresa:
“Desde Sencia somos conscientes que la grama no está al 100%. Y quiero decirles con honestidad que para nosotros es un reto enorme”. Hoyos explicó que la solución estructural contempla la instalación de una cancha híbrida, compuesta por 85% césped natural y 15% fibras sintéticas, un sistema usado en estadios internacionales.
“La hibridación es el camino que están siguiendo los principales estadios del mundo”, agregó el directivo. Además, Sencia insistió en que la inversión es completamente privada, sin recursos estatales.
¿Cuánto pagan Santa Fe y Millonarios por jugar allí?
En medio de las críticas, el debate se extiende al plano financiero. Los clubes capitalinos deben pagar una tarifa base aproximada de $11 millones por partido para alquilar El Campín, de acuerdo con información dada a conocer por las autoridades en varios medios de comunicación.
Sin embargo, ese valor no es el único costo. A esto se suman cobros adicionales como:
- Iluminación: $1,16 millones por hora
- Cesión de puntos de comida: entre $3,9 y $11,7 millones
- Porcentaje de taquilla: 12,48%, con un mínimo irrenunciable de $9,28 millones por juego
En términos prácticos, el costo que deben asumir Millonarios y Santa Fe por alquilar El Campín suele ir mucho más allá del valor base. Aunque la tarifa inicial ronda los $11 millones por partido, a ese monto se suman otros rubros inevitables como iluminación (aproximadamente $1,16 millones por hora), cesión de puntos de comida (entre $3,9 y $11,7 millones) y el pago contractual del 12,48% de la taquilla, con un mínimo irrenunciable cercano a $9,28 millones por encuentro.
Con todos estos factores, el gasto total promedio para un partido de alta asistencia puede ubicarse fácilmente entre $25 millones y $40 millones, dependiendo del tiempo de uso del estadio y de los ingresos de boletería, lo que refuerza el debate sobre el alto costo de jugar allí en medio del deterioro actual de la cancha.
¿Cuándo comenzará la construcción del nuevo estadio?
El debate actual ocurre justo antes del inicio de una de las mayores obras deportivas del país. El IDRD confirmó que la construcción del nuevo estadio dentro del complejo El Campín comenzará el 1 de marzo de 2026, como parte del proyecto APP con Sencia. El cronograma establece que el escenario estaría finalizado hacia diciembre de 2027.
La transformación busca convertir El Campín en un complejo deportivo y cultural de escala internacional, aunque el desafío inmediato sigue siendo garantizar condiciones adecuadas para la competencia profesional mientras llegan las obras.