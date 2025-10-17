Cuatro aerolíneas están ofreciendo descuentos para viajar: hay vuelos desde $67.000

Se aproxima el fin de año y son varias las aerolíneas que están ofreciendo descuentos para viajar en lo que queda de 2025 y en 2026, para quienes desde ya están planeando visitar otras ciudades o países.
Algunas compañías aéreas anunciaron ofertas que alcanzan hasta el 60 % de descuento en los tiquetes. De hecho, se pueden encontrar boletos de avión desde los $67.000.
Aerolíneas con descuentos
En el caso de JetSmart habrá promociones para viajar entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Los destinos en promoción incluyen Barranquilla, Cali, Montería, Medellín, Pereira, Cartagena, Santa Marta y San Andrés, entre otros. Los precios van desde los $67.000.
También, están ofreciendo descuentos en vuelos internacionales con tarifas desde $607.700 por trayecto, impuestos y tasas incluidos, para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 28 de mayo de 2026.
Además, en CyberLatam 2025, la aerolínea ofrecerá tiquetes desde $71.000 por trayecto. Entre los destinos nacionales en promoción están Medellín, Montería, Cali, Bogotá y Pereira, entre otros.
Para los destinos internacionales, las promociones incluyen vuelos desde $514.000 hacia Quito, Cuenca, Aruba, Curazao, Guayaquil, Lima, Asunción y Santiago de Chile, entre otros.
Avianca también está ofreciendo descuentos en el marco de su Hot Sale y anunció vuelos con hasta un 60 % de rebaja. Hay tiquetes desde $79.100 a destinos como Cali, Medellín y Pereira. Para rutas internacionales, hay ofertas desde $821.800 a ciudades como Lima, Ciudad de México y Punta Cana, entre otros.
Y Wingo anunció ofertas en vuelos para lo que resta de 2025 y 2026, con tiquetes desde $80.460 a destinos como Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Bucaramanga, entre otros. Los destinos internacionales parten desde los US$79 con opciones hacia Ciudad de Panamá, San José de Costa Rica, Cancún, La Habana y Aruba.
Las promociones estarán disponibles hasta el 20 de octubre y podrán usarse para viajar entre octubre de 2025 y junio de 2026. Hay que tener en cuenta que estos descuentos no son acumulables.