Salario mínimo en Colombia

Cuotas de administración en conjuntos residenciales subirán con fuerza con alza del salario mínimo

Residentes en conjuntos residenciales podrían verse afectados por el salario mínimo en Colombia y alza de las cuotas de administración.

Por: -
arrendadores
Conjuntos residenciales. Imagen: Valora Analitik

Compártelo en:

Uno de los efectos más importantes del incremento del salario mínimo en Colombia tiene en cuenta el hecho de que costos como las cuotas de administración en conjuntos residenciales podrían dispararse con el alza del 23 % del año entrante.

Esto último teniendo en cuenta que los gastos comunes de las propiedades horizontales dependen, en la gran mayoría de ocasiones, de lo que pueda pasar con el pago a los trabajadores.

Así impactará a los conjuntos residenciales y salario mínimo
Así impactará a los conjuntos residenciales la reforma laboral. Foto: Suministro miciudadverde.com

De acuerdo con el gobierno Petro, el aumento del salario mínimo en Colombia lleva a que el pago, sin auxilio de transporte, sea de $1.750.905 y con ese auxilio sea de $2.000.000.

El golpe lo pueden sentir los propietarios y residentes de los conjuntos residenciales en la medida en que las cuotas de administración pueden ajustarse con base en el 23 % del salario decretado, esto pues, por ejemplo, el pago por seguridad privada aumenta pues se incrementan los salarios de los trabajadores.

Salario mínimo y auxilio de transporte
Trabajadores colombianos. Foto: ©Andrzej Rostek de Getty Images a través de Canva.com

Otros golpes a los conjuntos residenciales con el nuevo

Adicionalmente, los empleados que prestan servicios, por tercerización, para limpieza o mantenimiento ven una mejora en el pago si reciben el salario mínimo.

Los incrementos de las cuotas de administración, hay que tener presente, suelen fijarse con base en el presupuesto que apruebe la asamblea de copropietarios y la variación de los costos fijos, como los sueldos del personal que trabaja en la propiedad horizontal.

El incremento lo deben asumir los dueños de las viviendas, pero también suele transmitirse a los arrendatarios, teniendo en cuenta que la cuota de administración puede subir independiente del canon de arriendo, por lo que el salario mínimo afectaría indirectamente este servicio.

Corte ordena que conjuntos deberán cambiar esta zona común
Nueva multa que pondrán a quienes tengan materas en conjuntos. Foto: miciudadverde.com

Recomendado: Estos trabajadores ahora recibirán auxilio de transporte: Con nuevo salario mínimo hubo radical cambio

Los analistas del mercado aseguran que, dado este nuevo escenario, la inflación va a afectarse sustancialmente por lo decretado en el salario mínimo en Colombia.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: salario mínimo
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar