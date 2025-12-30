Cuotas de administración en conjuntos residenciales subirán con fuerza con alza del salario mínimo

Uno de los efectos más importantes del incremento del salario mínimo en Colombia tiene en cuenta el hecho de que costos como las cuotas de administración en conjuntos residenciales podrían dispararse con el alza del 23 % del año entrante.
Esto último teniendo en cuenta que los gastos comunes de las propiedades horizontales dependen, en la gran mayoría de ocasiones, de lo que pueda pasar con el pago a los trabajadores.
De acuerdo con el gobierno Petro, el aumento del salario mínimo en Colombia lleva a que el pago, sin auxilio de transporte, sea de $1.750.905 y con ese auxilio sea de $2.000.000.
El golpe lo pueden sentir los propietarios y residentes de los conjuntos residenciales en la medida en que las cuotas de administración pueden ajustarse con base en el 23 % del salario decretado, esto pues, por ejemplo, el pago por seguridad privada aumenta pues se incrementan los salarios de los trabajadores.
Otros golpes a los conjuntos residenciales con el nuevo salario mínimo en Colombia
Adicionalmente, los empleados que prestan servicios, por tercerización, para limpieza o mantenimiento ven una mejora en el pago si reciben el salario mínimo.
Los incrementos de las cuotas de administración, hay que tener presente, suelen fijarse con base en el presupuesto que apruebe la asamblea de copropietarios y la variación de los costos fijos, como los sueldos del personal que trabaja en la propiedad horizontal.
El incremento lo deben asumir los dueños de las viviendas, pero también suele transmitirse a los arrendatarios, teniendo en cuenta que la cuota de administración puede subir independiente del canon de arriendo, por lo que el salario mínimo afectaría indirectamente este servicio.
Los analistas del mercado aseguran que, dado este nuevo escenario, la inflación va a afectarse sustancialmente por lo decretado en el salario mínimo en Colombia.