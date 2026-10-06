Dato clave para la inflación en Colombia volvió a terreno positivo: Precios del productor subieron en septiembre

El DANE reveló que, en septiembre de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) de la producción nacional registró una variación mensual de 2,20 % respecto a agosto de 2026. Este resultado representa un incremento frente al mismo mes del año anterior, cuando se había ubicado en 0,55 %.
Este indicador es fundamental para la detección de canales de transmisión inflacionarios, de manera que permite estudiar el comportamiento de los precios de los productos desde el momento en que ingresan a los canales de comercialización y se anticipa a la inflación, dato que se conocerá mañana a las 6:00 p. m.
El incremento mensual del IPP estuvo impulsado principalmente por el sector de minería (explotación de minas y canteras), que registró una variación de 12,21 %. Por su parte, el sector de agricultura, ganadería y pesca también se ubicó por encima de la media al aumentar un 2,35 %.
En contraste, el sector de la industria registró un comportamiento más moderado, situándose por debajo del promedio general con un incremento de 0,22 %.
El boletín técnico del DANE también destaca el comportamiento del IPP según la procedencia de los bienes. Así, los bienes exportados presentaron el aumento más pronunciado del mes con un 6,02 % y los producidos para consumo interno registraron un alza del 1,14 %.
Por su parte, los bienes importados registraron una variación de 0,58 % y los de oferta interna mostraron un incremento de 1,01 %.
Comportamiento anual y año corrido
La variación anual del IPP (septiembre de 2026 frente a septiembre de 2025) se ubicó en 2,20 %. Esta cifra es inferior por 1,47 puntos porcentuales al 3,67 % reportado en el mismo periodo comparable del año anterior.
A doce meses, el sector de minería lideró el crecimiento con un alza del 6,38 %, seguido por agricultura, ganadería y pesca con 4,57 %, mientras que industria avanzó 0,52 %.
Finalmente, en lo corrido del año (enero-septiembre de 2026), el IPP de la producción nacional acumula una variación de 5 % frente a diciembre de 2025.
Este resultado se ubica sustancialmente por encima del 0,06 % registrado en los primeros nueve meses de 2025. El comportamiento en lo que va de 2026 ha sido impulsado principalmente por el sector de minería (18,25 %) y agricultura, ganadería y pesca (12,03 %).
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