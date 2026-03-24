Davivienda logró 1,3 millones de clientes nuevos en 2025 y se consolidó como uno de los líderes de Bre-B

Durante la Asamblea Ordinaria de Accionistas del banco Davivienda (ahora parte de Davivienda Group), su presidente, Javier Suárez, publicó su cuarta a los inversionistas, en la que dejó ver los avances como banca multilatina.
En el documento, se reconoció que la entidad logró utilidades por $1,61 billones al cierre de 2025, en un año marcado por la integración de operaciones internacionales y la creación de Davivienda Group como holding regional de sus negocios.
La entidad también registró una cartera bruta cercana a $171 billones, con un crecimiento anual de 17,4 %, impulsado por la incorporación de las operaciones adquiridas en Costa Rica y Panamá y el fortalecimiento del portafolio comercial y de vivienda.
Sobre el tamaño de su operación, Suárez reveló que Davivienda atendió a 26,1 millones de clientes en Colombia y Centroamérica, con la incorporación de cerca de 1,3 millones de nuevos usuarios durante el año.
En paralelo, fortaleció su red de atención con más de 43.000 corresponsales a nivel nacional y avanzó en el desarrollo de su ecosistema de pagos y recaudos para empresas.
Integración regional y nueva estructura corporativa
Durante 2025, el banco firmó y cerró el acuerdo para integrar las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, lo que dio origen a Davivienda Group como sociedad holding.
Como resultado, la nueva estructura permitió una gestión integrada de la estrategia y la propiedad, con Davivienda Group como principal accionista del banco, con una participación del 98,9 %.
En Centroamérica, las operaciones adquiridas continúan en proceso de integración, incluyendo la consolidación de activos en Panamá y una fase inicial de operación independiente en Costa Rica bajo la marca DaviBank.
Principales cifras de Davivienda al cierre de 2025
El banco mantuvo indicadores de capital en niveles sólidos. La solvencia básica ordinaria se ubicó en 11,62 %, mientras que la solvencia total alcanzó 16,13 % al cierre del año.
Adicionalmente, Davivienda emitió un bono subordinado internacional Tier II por US$500 millones, con una demanda tres veces superior al monto ofertado y participación de inversionistas de 24 países.
En términos de fondeo, las captaciones de bajo costo crecieron 22 % en Colombia y representaron cerca del 29 % de las fuentes totales.
Negocio digital y DaviPlata
La carta de Javier Suárez también resaltó que DaviPlata avanzó en su evolución hacia un modelo de neobanco, con una renovación de su plataforma y ampliación de productos.
Durante 2025, la aplicación procesó 753 millones de transacciones, con un crecimiento de 21 %, mientras que su base de depósitos superó el billón de pesos.
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En pagos inmediatos, Davivienda alcanzó una participación de mercado del 22 % en Bre-B, posicionándose como el segundo banco con mayor número de transacciones en este sistema.
En ahorro e inversión, los activos bajo administración llegaron a $82 billones, con un crecimiento de 7,5 %, mientras que el saldo de CDT de personas aumentó 17 %.