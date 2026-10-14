De la Espriella confirma que Colombia avanza en acuerdos comerciales con el gobierno Trump para atraer inversión

El Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa en conversaciones con el Gobierno de Donald Trump, con el fin de seguir recuperando y aprovechar las relaciones comerciales entre ambos países.
Esta vez, de la Espriella por medio de X informó que, junto a su homólogo, están en disposición “para abrir nuevas oportunidades para las empresas colombianas, atraer inversión y generar más y mejores empleos”.
Lo anterior, derivado de las conversaciones que adelanta el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
Según el mandatario de los colombianos, “avanzan en la dirección correcta hacia una relación económica más dinámica, equilibrada y próspera, con beneficios concretos para nuestros pueblos”.
También se refirió a Colombia como mercado estratégico, asegurando que “más inversiones significan mayores ingresos para los ciudadanos: seguridad física y jurídica nos hace atractivos como destino inversionista”.
Destacado: Trump abre la puerta a retirar arancel del 12,5 % a productos colombianos
Cabe recordar que Trump señaló en días pasados la posibilidad de quitarle el arancel adicional del 12,5 % que afecta a ciertas importaciones colombianas.
Esto, por la buena relación que tiene con de la Espriella, a quien en varias ocasiones ha elogiado. “El presidente de Colombia es amigo mío; ‘El Tigre’. Ha sido un gran simpatizante mío. Por eso ganó (las elecciones presidenciales de este año). Yo lo respaldé y ganó”.