En vivo | Congreso debate monto del presupuesto de Colombia para 2026

A las 11:22 a. m., las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República iniciaron la sesión en la cual votarán el monto del Presupuesto propuesto por el Gobierno para 2026, el cual asciende a $557 billones, siendo la segunda cifra más alta de la historia con relación al Producto Interno Bruto (PIB).
Inicialmente, el debate se había citado para ayer, miércoles 10 de septiembre, pero fue cancelado por instrucción de la presidente, Gloria Liliana Rodríguez, menos de una hora antes del inicio de la sesión.
Vale la pena recordar que se las comisiones económicas conjuntas se reunieron en las últimas semanas durante varias ocasiones a puerta cerrada con el Gobierno para conocer las necesidades de financiamiento de cada cartera.
Se espera que hoy quede definida la votación, pues el plazo máximo que le da la ley al Congreso para definir el monto del Presupuesto es este domingo 14 de septiembre.
Minuto a minuto
- A las 11:47 a. m. inició la intervención del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila.
- A las 11:36 a. m. se declaró quórum decisorio en las cuatro comisiones económicas de Cámara y Senado. Los congresistas presentes aprobaron el orden del día.
Además, la presidente de las comisiones económicas conjuntas, Gloria Liliana Rodríguez, reveló que en los primeros minutos se radicaron 11 proposiciones.
- Pasadas las 11:20 a. m. las secretarias de las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes empezaron el llamado a lista para verificar quórum.