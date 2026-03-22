Así ven los candidatos a la Vicepresidencia la economía de Colombia: deuda, pensiones, mercado de capitales y empresas

El Funds Investors Summit 2026, organizado por LVA Índices y con Valora Analitik como aliado, fue escenario de uno de los debates centrales de la campaña presidencial que vivir Colombia: la economía del país.
Durante los dos días del encuentro de fondos de inversión colectiva, candidatos a la Vicepresidencia de la República, con énfasis en política fiscal, crecimiento económico y formalización.
En el panel participaron José Manuel Restrepo (fórmula de Abelardo de la Espriella), Leonardo Huertas (Claudia López) y Juan Daniel Oviedo (Paloma Valencia), quienes expusieron sus propuestas frente a los principales retos económicos del país, como son la deuda pública, las inversiones y crecimiento empresarial.
También hicieron parte de la discusión temas como el futuro pensional de los colombianos, la relevancia del mercado de capitales y sector privado, entre otros.
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Estado, gasto público y crecimiento
El debate inició con una discusión sobre el tamaño del Estado y la eficiencia del gasto público. Restrepo planteó la necesidad de una reforma estructural en la gestión estatal.
“Hay que incorporar gerencia de lo público, eso se refleja en un dato, Ecopetrol: le generaba a Colombia $53 billones, hoy son $9 billones, es un problema de gerencia”, señaló.
El candidato agregó que se requiere “ser más eficiente en el gasto público y darle dientes al CARF para que tenga capacidad de decisión”, al tiempo que advirtió que sin una estrategia productiva no será posible sostener el crecimiento económico.
Por su parte, Huertas propuso un enfoque en el que el Estado actúe como facilitador del sector privado.
“Para fortalecer la economía lo que debemos es convertir al Estado en un aliado de los empresarios. El crecimiento económico no debe depender del Estado, para que no tengamos que depender de los impuestos”, afirmó.
Regla fiscal, deuda y financiamiento
En materia fiscal, Oviedo enfatizó la necesidad de recuperar la credibilidad internacional.
“Debemos recuperar la disciplina internacional, reestablecer línea del FMI con un mensaje claro de que vamos a retomar la regla fiscal, sin apellidos”, explicó.
El candidato advirtió además sobre el costo del endeudamiento y el deterioro de la inversión:
“Hoy estamos teniendo endeudamiento cercano a 14 %, es casi la tasa de usura a nivel internacional”, dijo, al tiempo que señaló que el déficit de inversión es uno de los principales problemas estructurales.
También propuso impulsar la inversión extranjera a partir de una agenda enfocada en el desarrollo del sector mineroenergético.
Productividad, energía e industrialización
El crecimiento empresarial y la productividad fueron otros de los ejes del debate. Huertas reconoció avances en titulación de tierras, pero advirtió que el reto es transformar ese activo en producción.
“Debemos industrializar a Colombia para que ese déficit no se compense con impuestos, sino con crecimiento económico. Eso debe pasar primero por energía barata”, señaló.
Añadió que “sin industrializar a Colombia no puede haber formalización”, destacando la relación entre desarrollo productivo y empleo formal.
Formalización y entorno empresarial
Restrepo insistió en que la formalización debe ser el punto de partida de cualquier transformación económica.
“Si queremos hacer una revolución del país, hay que comenzar con la formalización. Hay que reducir costos para ser formal, además de generar beneficios”, afirmó.
En esa línea, cuestionó la carga regulatoria del país: “Colombia expide al año 7.000 normas. Así es imposible hacer empresa”, indicó.
Oviedo, por su parte, planteó herramientas tecnológicas para avanzar en este frente, como el uso de billeteras digitales públicas.
“Hoy hay gente vendiendo comida en la calle a pérdidas, porque no entienden cuánto gastan para vender esas empanadas”, explicó, al resaltar la importancia de generar información para mejorar la productividad.
También propuso fortalecer el ecosistema fintech articulado con el mercado de capitales para facilitar créditos de bajo costo.
Pensiones, inversión y mercado de capitales
El debate también abordó propuestas del Gobierno sobre la repatriación de recursos pensionales invertidos en el exterior.
Restrepo fue crítico frente a esta iniciativa: “Lo que se propone es absurdo. Obligar a las AFP a traer $120 billones al país […] es estatizar las decisiones de inversión de los fondos privados de pensión”, afirmó.
Advirtió además que el mercado local no tendría la capacidad de absorber estos recursos, lo que afectaría la rentabilidad de los ahorros pensionales.
En la misma línea, Oviedo alertó sobre impactos en el mercado de deuda pública:
“La misma indisciplina fiscal […] va a llevar a tener una iliquidez del mercado de TES”, señaló.
Por su parte, Huertas cuestionó el enfoque del sistema pensional actual, al considerar que se ha debilitado el mercado de inversión.
“Lo que estamos evidenciando es una serie de paternalismo del Gobierno, que lo quiere a un mercado débil con un portafolio pequeño de inversión”, concluyó.
El debate dejó en evidencia coincidencias en torno a la necesidad de mayor disciplina fiscal y crecimiento económico, pero también diferencias en el rol del Estado y las herramientas para impulsar la productividad, en un momento clave para la discusión económica del país.