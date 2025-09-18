En el acumulado de enero a julio de 2025, el déficit fiscal de Colombia se ubica en el 4,3 % del PIB, que se traduce en más de $77,3 billones, de acuerdo con el balance del Ministerio de Hacienda.
El desbalance entre ingresos y gastos públicos se ha ubicado por encima de los registros históricos todos los meses este año. La cifra más reciente no solo es superior a la de 2024 (-3,4 %) y a la de 2020 por cuenta de la pandemia (-4,2 %), sino que es la más alta para el periodo referido desde el inicio de la serie en 2004.
Los cálculos del Gobierno, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2025 le apuntan a que este año el déficit termine en el 7,1 % del PIB. Sin embargo, con promedios mensuales del 0,6 % del PIB (entre el 0,9 % de febrero y el 0,3 % de mayo), es probable que el año termine por encima del 7 %.
De hecho, varios analistas han revelado estimaciones que van desde el 7,5 % hasta el 8 %.
Solo en julio, el déficit fiscal fue de $7,9 billones, la segunda cifra más baja del año después de la de mayo ($6 billones). Esto equivale al 0,4 % del PIB. Vale la pena recordar que, para el mismo mes del año pasado, el desbalance fue del 0,2 % y en pandemia fue del 1,1 %.
Así se han comportado los ingresos y los gastos
El balance fiscal del Ministerio de Hacienda da cuenta de ingresos totales por $31,6 billones (1,7 % del PIB) en julio. Así, en lo corrido del año la Nación ha recibido alrededor de $190 billones.
Sin embargo, en el mismo periodo, el Gobierno ha gastado más de $267,2 billones que equivalen al 14,7 % del PIB. De hecho, el gasto de julio fue el segundo más alto del año en relación con el PIB: 2,2 % ($39,5 billones).
