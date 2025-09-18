Noticias económicas importantes Gobierno Petro Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas

Déficit fiscal del gobierno Petro sigue llegando a cifras récord y se acerca a $80 billones

Los cálculos del Gobierno, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2025 le apuntan a que este año el déficit termine en el 7,1 % del PIB.

Déficit fiscal
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Fotos: BanRep y Presidencia

En el acumulado de enero a julio de 2025, el déficit fiscal de Colombia se ubica en el 4,3 % del PIB, que se traduce en más de $77,3 billones, de acuerdo con el balance del Ministerio de Hacienda.

El desbalance entre ingresos y gastos públicos se ha ubicado por encima de los registros históricos todos los meses este año. La cifra más reciente no solo es superior a la de 2024 (-3,4 %) y a la de 2020 por cuenta de la pandemia (-4,2 %), sino que es la más alta para el periodo referido desde el inicio de la serie en 2004.

Déficit fiscal desde 2024
Fuente: MinHacienda.

Los cálculos del Gobierno, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2025 le apuntan a que este año el déficit termine en el 7,1 % del PIB. Sin embargo, con promedios mensuales del 0,6 % del PIB (entre el 0,9 % de febrero y el 0,3 % de mayo), es probable que el año termine por encima del 7 %.

De hecho, varios analistas han revelado estimaciones que van desde el 7,5 % hasta el 8 %.

Solo en julio, el déficit fiscal fue de $7,9 billones, la segunda cifra más baja del año después de la de mayo ($6 billones). Esto equivale al 0,4 % del PIB. Vale la pena recordar que, para el mismo mes del año pasado, el desbalance fue del 0,2 % y en pandemia fue del 1,1 %.

Así se han comportado los ingresos y los gastos

El balance fiscal del Ministerio de Hacienda da cuenta de ingresos totales por $31,6 billones (1,7 % del PIB) en julio. Así, en lo corrido del año la Nación ha recibido alrededor de $190 billones.

Sin embargo, en el mismo periodo, el Gobierno ha gastado más de $267,2 billones que equivalen al 14,7 % del PIB. De hecho, el gasto de julio fue el segundo más alto del año en relación con el PIB: 2,2 % ($39,5 billones).

