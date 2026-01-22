Definen nueva tarifa de pasaje interno de Soacha: Tendrá dos montos diferentes

Un nuevo ajuste en las tarifas del transporte público interno comenzó a regir en el municipio de Soacha, tras la expedición del Decreto 003 del 13 de enero de 2026. La medida autoriza a las empresas de transporte y a los conductores a aplicar un incremento en el valor del pasaje dentro del perímetro urbano, con el objetivo de actualizar los costos del servicio y garantizar su sostenibilidad operativa.
De acuerdo con lo establecido en el decreto, la tarifa básica del pasaje urbano pasó de $2.000, valor que estuvo vigente durante 2025, a $2.300. Sin embargo, el nuevo esquema tarifario contempla valores diferenciales que varían según el horario y el día de la semana, una decisión que busca responder a las dinámicas de operación del transporte y a los mayores costos que se presentan en determinados momentos.
En ese sentido, la administración municipal determinó que, de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 6:59 de la tarde, la tarifa urbana diurna será de $2.300. En contraste, durante el horario nocturno, comprendido entre las 7:00 de la noche y las 5:59 de la mañana, así como los días sábados, domingos y festivos, el pasaje tendrá un costo de $2.400.
Otros pasajes que también subieron en Soacha
El decreto también contempla modificaciones en las tarifas para rutas específicas dentro del perímetro urbano, especialmente aquellas que conectan con sectores y corregimientos aledaños. En el caso del sector de El Charquito, el valor del pasaje quedó establecido en $2.500 durante el horario diurno, mientras que en horas nocturnas y fines de semana el costo ascenderá a $2.600. Para la ruta hacia el Salto del Tequendama, la tarifa diurna será de $3.700 y aumentará a $3.800 en horario nocturno, así como los sábados, domingos y festivos.
Por su parte, el trayecto hacia el sector de La Virgen presenta uno de los incrementos más altos dentro del nuevo esquema tarifario. En este caso, el pasaje quedó fijado en $4.800 para el horario diurno y en $4.900 para el horario nocturno y los fines de semana.
Recomendado: Megaproyecto clave para Bogotá de más de $1 billón podrá iniciar construcción tras aval ambiental
Desde la administración municipal se ha señalado de manera reiterada que el ajuste tarifario no obedece a una decisión arbitraria, sino a la necesidad de actualizar los valores del servicio frente a una serie de factores económicos que han impactado de manera directa al sector transporte. Entre estos se destacan el aumento sostenido en los precios de los combustibles, los costos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, el encarecimiento de repuestos y lubricantes, así como las pólizas de seguros obligatorios.