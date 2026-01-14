Megaproyecto clave para Bogotá de más de $1 billón podrá iniciar construcción tras aval ambiental

La Corporación Autónoma Regional (CAR) le dio luz verde la modificación de la licencia ambiental de un megaproyecto clave para Bogotá de más de $1 billón.
Se trata de la Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur, más conocido como ALO Sur, el cual pertenece al rubro de proyectos 5G.
Con lo anterior, el concesionario podrá finalmente iniciar todas las obras de la carretera, que permitirán tener un nuevo corredor de ingreso y salida a la capital del país por el sur.
Así las cosas, las intervenciones se realizarán entre el puente sobre el río Bogotá y la intersección con la Calle 13, en una longitud que tiene cerca de 10 km.
Según lo manifestaron el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), esta decisión permite el habilitamiento ambiental para la construcción de la nueva doble calzada, así como el mantenimiento y la rehabilitación de los corredores existentes. Además, se podrán ejecutar unidades funcionales que incluyen calzadas, puentes, drenajes, pasos peatonales, ciclorutas y otras estructuras de paso.
Ambas entidades señalaron que esta modificación se soporta en la aprobación del complemento del estudio de impacto ambiental, el cual fue evaluado por la misma CAR. De esta manera, se dio luz verde a la zonificación ambiental, al plan de manejo ambiental y a los programas de monitoreo, impacto y aprovechamiento de recursos naturales.
Cabe recordar que la licencia ambiental es un paso obligado para el concesionario y constituye una de las condiciones que preceden la fase de construcción.
Por otro lado, debe mencionarse que este proyecto contempla intervenciones de más de 24,5 kilómetros entre la vía Chusacá, en Soacha, y la calle 13, en Fontibón, así como la construcción de dos intersecciones a desnivel y 45 puentes, lo que lo convierte en una de las principales arterias para entrar y salir de Bogotá y contribuir a la descongestión de la Autopista Sur.
Las vías de esta iniciativa atraviesan municipios de Cundinamarca como Sibaté, Soacha y Mosquera, además de la capital de Colombia.
Otros antecedentes de la obra
Este proyecto contempló dos licencias ambientales. La primera correspondió al tramo nacional, que comprende el sector entre el río Bogotá y Chusacá, con una longitud de 15 kilómetros y que ya había sido avalada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
La segunda corresponde al tramo distrital, ubicado entre el Río Bogotá y la calle 13, con una longitud de 9,5 kilómetros.
En el tramo distrital ya se contaba con una licencia ambiental, otorgada mediante la Resolución 1400 de 1999, la cual posteriormente fue cedida. Sin embargo, en el marco de la sociedad ALO Sur y del contrato de concesión 003 de 2021, se solicitó la modificación de la licencia ambiental con el fin de adecuar las condiciones constructivas y técnicas del proyecto, el cual se estructura bajo la modalidad de asociación público-privada (APP).
