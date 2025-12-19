Megavía para el sur de Colombia prometida por el Gobierno Petro vuelve a aplazarse: así quedó el proceso de licitación

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció este viernes 19 de diciembre la ampliación del plazo para la presentación de ofertas para la adjudicación de la Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa pública del corredor vial El Estanquillo-Popayán.
En ese sentido, la fecha para esa fase del proyecto, que conectará los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, con Ecuador y el resto del país, se trasladó hasta el 29 de enero de 2026.
Ante la decisión tomada, Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI explicó que “se tomó luego de las solicitudes realizadas por empresas de distintos países interesadas y con el propósito que El Estanquillo-Popayán cuente con una pluralidad de oferentes”.
A su vez, informó que sostuvo reuniones con representantes de la empresa mexicana Bitcapital Group y con los del Conglomerado Chec (China Harbur Engineering Company Ltd), quienes, según Torres, mostraron interés en participar en la licitación de la APP de Iniciativa Pública.
Por otra parte, destacó que, en los últimos meses, la agencia juntos al ministerio de Transporte realizó tres Showroom y múltiples reuniones con inversionistas interesados no sólo de China y México, sino también de Corea del Sur, España, Alemania, Singapur y Filipinas, para promocionar este proyecto, el cual contempla inversiones por $8,82 billones (entre Capex y Opex).
Por último, mencionó que tienen previsto que la audiencia de adjudicación de la APP, que contempla la construcción, operación y mantenimiento de la vía, se realice el 5 de marzo de 2026.
