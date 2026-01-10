Estos peajes de la ANI subirán de precio desde el 16 de enero, tras el dato de inflación de 5,1 % en 2025

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio a conocer que las tarifas de los peajes a su cargo serán actualizadas, a partir del 16 de enero de 2026, tras conocerse la variación del Índice de Precios al Consumidor del año pasado (IPC).
Vale recordar que esta misma semana, el DANE informó que la inflación de 2025 en Colombia cerró en 5,10 %, con una desaceleración de solo 10 puntos básicos (pb) frente al 5,20 % registrado al cierre de 2024.
La ANI también indicó que, adicional al ajuste por el IPC, un grupo de 15 peajes aplicará, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización, para ajustar las tarifas y equilibrar los contratos de concesión.
En estos casos, la actualización tarifaria corresponderá a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización, de acuerdo con las condiciones específicas para cada peaje.
¿Cuáles son los peajes que subirán de precio?
La entidad dio a conocer que los puntos de pago a los que aplica esta medida, de crecer el IPC y la tarifa de normalización, son los siguientes:
De igual manera, existen dos peajes cuyo ajuste tarifario contempla el IPC más un porcentaje gradual, asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas en los respectivos contratos de concesión. Estos peajes corresponden a:
Ahora, la ANI indicó que para el caso particular del proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, con el fin de mantener las tarifas diferenciales otorgadas para los vehículos de servicio de transporte público y privado, las tarifas de los peajes tendrán un incremento del 2 % adicional al IPC, que son: La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.
Los peajes que ya subieron de precio este año
Vale la pena señalar que, conforme a lo estipulado en los contratos de concesión, algunos proyectos contemplan este ajuste anual antes del 16 de enero de cada año, a continuación, se relaciona esta información:
“Es importante precisar que estos incrementos se aplican en cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización inflacionaria como a los compromisos derivados del avance en la ejecución de los proyectos concesionados”, explicó la entidad en un comunicado.