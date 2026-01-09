Inflación en Colombia en 2025 sorprendió a la baja, pero las perspectivas de 2026 siguen ‘asustando’ al mercado

El DANE reveló ayer que la inflación en Colombia finalizó el año 2025 en un 5,10 %, una cifra que, aunque se ubicó en el rango bajo de las proyecciones de los analistas, marca un hito de cautela para la economía nacional.
Este resultado representa una desaceleración frente al 5,20 % registrado al cierre de 2024 y completa dos meses consecutivos de caídas en la variación anual, tras haber estado en un 5,30 % en noviembre.
Sin embargo, el optimismo es moderado entre los expertos. Jackeline Piraján, economista principal de DaviBank, destacó que «si bien Colombia progresa hacia un menor nivel de inflación, lo hizo a una menor velocidad a la que habíamos visto en años anteriores».
Esta ralentización se atribuye, en gran medida, a que los precios de los servicios se mantuvieron elevados durante todo el año, con un promedio superior al 6 %.
“Aunque el dato de cierre de 2025 evidencia un alivio frente a la tendencia alcista de la segunda mitad del año, no disipa las dudas sobre las presiones inflacionarias vigentes”, indicó el Grupo Cibest (Bancolombia) en su análisis.
Radiografía de los precios en 2025
El comportamiento de diciembre, con una variación mensual del 0,27 %, fue clave para el cierre anual. Según Mariana Quinche, economista de BBVA Research, la desaceleración anual estuvo explicada principalmente por la canasta de alimentos, que mostró una moderación en productos procesados, perecederos y carnes.
De hecho, la directora del DANE, Piedad Urdinola, señaló que rubros como la papa (-24,61 %) y el arroz (-6,68 %) tuvieron decrecimientos pronunciados, mientras que la carne de res subió un 9,55 %.
En el análisis por divisiones de gasto, el rubro de alojamiento y servicios públicos (agua, electricidad y gas) fue el que más aportó al dato total del año, con una contribución de 1,48 puntos porcentuales (pp), jalonado principalmente por la renta.
Piraján advirtió que este segmento aportó el 30 % de la inflación anual. Curiosamente, la electricidad registró un comportamiento negativo del -2,53 % en el acumulado del año, consolidando una tendencia a la baja que venía desde 2024.
El dato de 5,10 % será el punto de partida para los incrementos automáticos en 2026. Bienes y servicios críticos como los cánones de arrendamiento, servicios públicos, peajes del Invías y concesionados, así como las matrículas de colegios y universidades, se ajustarán de manera inmediata bajo este valor.
María Alejandra Martínez, jefe de Investigaciones de Acciones & Valores, advirtió que casi el 60 % de la canasta familiar está indexada ya sea al IPC o al salario mínimo, lo que generará una fuerte presión sobre el gasto de los hogares al inicio del año.
Proyecciones 2026: el impacto del salario mínimo
El panorama para 2026 se torna alcista debido al incremento del 23 % en el salario mínimo, una decisión que ha obligado a los analistas a revisar al alza sus pronósticos de inflación.
Los analistas de JP Tactical Trading advirtieron que por cuenta de esta decisión del Gobierno y tras más de dos años de desaceleración gradual, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvería a acelerarse este año y llegar a niveles cercanos al 7 %, a pesar de que antes las estimaciones rondaban el 5 %, principalmente por los costos laborales en los servicios.
Según expertos, entre enero y abril se concentraría cerca del 60 % de la inflación del año debido al alto grado de indexación de la economía, mientras el Banco de la República enfrenta un escenario complejo con expectativas de inflación fuera de su meta (3 %) por cerca de seis años.
Esto ha llevado al mercado a descontar nuevas subidas de tasas de interés en los próximos meses, incluso con escenarios que contemplan incrementos de 25 a 50 puntos básicos.
Ante el riesgo de que las expectativas de inflación se desanclen, los analistas prevén una postura contractiva del Banco de la República. Acciones & Valores ratificó que espera incrementos en la tasa de política monetaria hasta un rango de entre 10,5 % y 11 %, nivel que se mantendría hasta finales de 2026.
Por su parte, DaviBank proyecta un primer movimiento alcista de 50 puntos básicos en la reunión de enero, llevando la tasa al 9,75 %, con la posibilidad de alcanzar un máximo del 12 % hacia mediados de 2026 para contener las presiones inflacionarias.
