Noticias económicas internacionales Noticias económicas importantes

Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide y amnistía para presos políticos en Venezuela

El centro ha recibido diversas denuncias por parte de grupos de derechos humanos, quienes lo catalogan como un lugar donde realizan torturas y abusos.

Por: -
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Imagen: Cuenta oficial en X de la Vicepresidencia

Compártelo en:

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció este viernes 30 de enero que el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), dejará de ser un centro de detención.

Durante su intervención en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la mandataria dio a conocer la noticia. “Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para las comunidades aledañas a este recinto”.

Cabe señalar que ese centro ha recibido diversas denuncias por parte de grupos de derechos humanos, quienes lo catalogan como un lugar donde realizan torturas y abusos contra presos.

Delcy Rodríguez asume la Presidencia
Delcy Rodríguez es la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado en Venezuela. Imágenes: Gobierno de Venezuela

Adicionalmente, Rodríguez también informó una amnistía general para los presos políticos que se encuentran en cárceles de Venezuela.

“Hemos decidido proponer una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente”, comunicó la presidenta encargada.

Países patrocinadores del terrorismo
Marco Rubio y Donald Trump. Imagen: Instagram oficial de Marco Rubio

Ambos anuncios se dan días después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunciara su intención de cerrar los centros de detención señalados por violaciones a los derechos humanos en Caracas.

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., dijo que su país vigilará de cerca las actuaciones de Delcy Rodríguez y su Gobierno, en el marco de un plan por etapas orientado a estabilizar la situación interna de Venezuela, facilitar la recuperación económica y avanzar hacia una transición democrática.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Venezuela
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar