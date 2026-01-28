Marco Rubio tendrá reunión clave con María Corina Machado tras lanzar amenazas a Delcy Rodríguez

Este miércoles 28 de enero se llevará a cabo una reunión clave entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado en la sede del Departamento de Estado, en Washington. El encuentro se produce en un contexto de intensificación de la política estadounidense hacia Venezuela, marcado por la captura del expresidente Nicolás Maduro y las recientes declaraciones del propio Rubio ante el Senado de Estados Unidos.
Según medios internacionales, la agenda oficial indica que la reunión entre Rubio y Machado está programada para las 13:00 horas locales (18:00 GMT) y se desarrollará a puerta cerrada, según lo difundido por el Departamento de Estado. Antes de ese encuentro, Rubio está previsto que comparezca ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para ofrecer un informe detallado sobre la política del gobierno de Donald Trump en relación con Venezuela.
El debate en el Senado se centra en los pasos a seguir tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas. En ese contexto, Rubio ya ha advertido públicamente, a través de declaraciones preparadas para su intervención en la Cámara Alta, que la administración Trump está dispuesta a recurrir al uso de la fuerza para asegurar la cooperación plena de las nuevas autoridades venezolanas si los métodos diplomáticos y otras presiones no resultan efectivos.
Según esas declaraciones, Rubio subrayará ante los legisladores que Estados Unidos supervisará de cerca la actuación de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y de su gobierno en el marco de un plan por etapas orientado a estabilizar la situación interna de Venezuela, facilitar la recuperación económica y avanzar hacia una transición democrática. En esos comentarios también se menciona que Rodríguez habría manifestado su intención de abrir el sector energético venezolano a empresas estadounidenses y de poner fin al envío de petróleo a Cuba.
La reunión con Machado se da semanas después de que la líder opositora haya estado en la capital estadounidense, incluida una audiencia con el presidente Trump en la Casa Blanca, a quien entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz.