Donald Trump y María Corina Machado se reunirán en la Casa Blanca: Fecha y detalles del encuentro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana María Corina Machado sostendrán una reunión en los próximos días en la Casa Blanca, de acuerdo con información revelada por altos funcionarios del Gobierno estadounidense a la cadena NBC News.
El encuentro, según las mismas fuentes, se realizaría el jueves 15 de enero y tendría como eje central la situación política que atraviesa Venezuela tras los recientes acontecimientos registrados en ese país.
De acuerdo con lo informado, Machado acudiría a la sede presidencial para hacer entrega formal del Premio Nobel de Paz a Trump, en un acto que, de concretarse, tendría un alto impacto simbólico y político en el escenario internacional.
La visita de la dirigente opositora se produce en un contexto marcado por cambios sustanciales en la estructura de poder venezolana y por un renovado interés de la administración estadounidense en influir en el futuro institucional del país suramericano.
No obstante, desde la Casa Blanca no se descarta la posibilidad de que Trump mantenga, además, un encuentro con Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce como presidenta encargada de Venezuela tras la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
Con esto, Estados Unidos tendría como propósito evaluar alternativas políticas y diplomáticas para orientar la transición y definir la postura de Washington frente al nuevo escenario venezolano.
Cabe recordar que, durante este lunes, María Corina Machado sostuvo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano. Durante ese encuentro, la dirigente defendió la legitimidad del presidente Edmundo González, electo en los comicios celebrados en Venezuela en enero de 2025, y expuso su visión sobre la necesidad de reconocimiento internacional y acompañamiento institucional para consolidar el proceso político iniciado tras las elecciones.
Recomendado: Se confirma fecha para reunión Trump-Petro en Washington
El posible encuentro entre Trump y Machado se produciría apenas diez días después de la captura de Nicolás Maduro, un hecho que marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela y que ha generado reacciones diversas tanto en la región como en la comunidad internacional.