Trump lanza advertencia a Cuba tras intervención en Venezuela: Sentencia afectaría la economía de dicho país

Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una serie de advertencias dirigidas a Cuba.
A través de su plataforma social Truth Social, Trump publicó un mensaje contundente en el que expuso su visión sobre el papel de La Habana en la crisis venezolana y el futuro de las relaciones entre ambos países.
En su publicación, Trump afirmó que “Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela” y sostuvo que, a cambio de ese apoyo, La Habana proporcionó “servicios de seguridad” a los dos últimos líderes venezolanos.
Con ese planteamiento, vinculó la dependencia económica del gobierno cubano al suministro venezolano de crudo y recursos financieros, cuya interrupción, según él, marcaría un punto de inflexión en la relación entre ambos países.
El presidente estadounidense sostuvo que “la mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada” y añadió que Venezuela “ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años”, refiriéndose al apoyo político y militar que La Habana habría brindado al régimen de Maduro.
Esta declaración busca subrayar la ruptura del vínculo que, según Trump, operó durante décadas y que ahora quedaría desactivado con los recientes acontecimientos.
En otra parte de su mensaje, Trump aseguró que Venezuela ahora “cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, para protegerlos, y los protegeremos”. Luego lanzó una advertencia sin matices hacia Cuba: “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.
Con esta advertencia, el presidente de los Estados Unidos resalta que Cuba dejaría de recibir el apoyo petrolero y financiero que históricamente obtuvo de Venezuela, un cambio que podría tener efectos significativos en la economía cubana. Desde el gobierno estadounidense se argumenta que la captura de Maduro y la modificación de alineamientos estratégicos en la región dejan sin sustento esa base de cooperación.