Demanda de energía eléctrica en Colombia creció 4,5 %; la región central y el Caribe tuvieron el mayor consumo en enero

Para enero de 2026, la demanda de energía llegó a 7.155,60 gigavatios hora. Esto representó un alza de 4,55 % frente al consumo registrado en enero de 2025, cuando la demanda se ubicó en 6.861,07 gigavatios hora.
Las actividades que reportaron los mayores niveles de consumo dentro del sector no regulado, es decir, la gran industria, fueron industrias manufactureras y explotación de minas y canteras, que representaron 37,18 % y 34,9 % de la demanda no regulada, respectivamente.
Consumo de energía eléctrica por sectores. Imagen: XM
El mismo reporte del operador del mercado eléctrico XM, filial de ISA, señaló que en el consumo residencial y de pequeños negocios, es decir, el mercado regulado, se presentó un alza de 3,31 %, equivalente a 144,34 gigavatios hora. Asimismo, el consumo de la industria y el comercio en el mercado no regulado registró un aumento de 7,15 %, equivalente a 144,12 gigavatios hora.
Si se pone la lupa sobre las actividades que registraron los mayores incrementos interanuales, la explotación de minas y canteras ocupó el primer lugar en la variación entre enero de 2025 y enero de 2026, con un alza de 16,38 %.
Consumo de enetgía eléctrica en Colombia. Fuente: XM
Le siguen el comercio al por mayor y al por menor, junto con la reparación de vehículos y motocicletas (4,52 %); las industrias manufactureras (4,4 %); el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (2,98 %); y los establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas (0,88 %), entre otros. Los únicos sectores que registraron disminuciones fueron agricultura y ganadería, así como construcción y comunicaciones.
Frente a la demanda por regiones, el centro del país registró el mayor incremento en enero de 2026, con 8,29 %, seguido del Caribe (6,15 %), Antioquia (3,63 %), Sur (3,25 %), Oriente (3,15 %), Guaviare (3,02 %), Caldas, Quindío y Risaralda (2,65 %) y Chocó (2,33 %). Valle presentó una variación de -0,32 %. Mientras que la región con la mayor caída fue Tolima, Huila y Caquetá, con -6,25 %.
