Demanda mundial de petróleo no crecerá en 2026, según nuevo reporte de la Agencia Internacional de Energía

Previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) señalaron que la demanda mundial de petróleo aumentará en 860.000 barriles diarios. Lo anterior se daría como consecuencia de una mejora de las condiciones económicas y comerciales.
El diésel y el keroseno para la aviación representarán la mitad de las ganancias al cierre de 2025, mientras que el fuelóleo cede terreno en la generación de electricidad frente al gas y otros tipos de fuentes, como la generación solar.
Cabe destacar que otros datos para 2025 revelaron que el suministro de petróleo disminuyó 610.000 barriles diarios en noviembre de 2025, lo que amplió el descenso récord de septiembre, que llegó 1,5 millones de barriles al día. La OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo) representó más de tres cuartas partes del descenso, liderado por Rusia y Venezuela a causa de las sanciones.
El crudo del Mar del Norte disminuyó US$1 por barril frente al mes anterior (octubre), lo que significó la quinta baja mensual consecutiva, y una racha bajista de 11 años. Estos precios que se ubican en mínimos históricos mantuvieron el barril en US$63, a pesar del endurecimiento de las sanciones a países petroleros y los robustos márgenes del diésel, expresó la AIE.
En 2026, las materias petroquímicas van a dominar en el crecimiento, con un alza en el mercado de 40 % en 2025 a más de 60 % en 2026.
