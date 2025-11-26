Deportivo Pereira confirma nuevo dueño mientras enfrenta posibles sanciones legales

El Deportivo Pereira confirmó que la empresa Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. será la nueva propietaria del club, mientras se completan los trámites formales y la llegada del representante legal desde Europa.
El anuncio se dio mediante un comunicado oficial, en el que también se informó que la rueda de prensa programada para este jueves 27 de noviembre fue aplazada para la próxima semana.
La empresa mencionada aparece registrada en Pereira bajo la razón social Group Empresarios Full CCI Colombia S.A.S., constituida el 20 de agosto de 2020 en la capital risaraldense.
Se trata de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) clasificada como microempresa, cuya actividad económica corresponde al código CIIU 4661, es decir, comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos.
Según informó Acolfutpro, el club mantiene deudas salariales y de seguridad social con jugadores del plantel profesional, en medio de lo que catalogan como “incumplimientos reiterados” que han generado un deterioro económico para los futbolistas.
La Superintendencia de Sociedades confirmó que el club se encuentra bajo grado de vigilancia, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 222 de 1995.
Además, avanza un proceso para evaluar su posible sometimiento al grado de control, que implica un nivel de supervisión más estricto sobre su operación administrativa y financiera.
La entidad también recordó que cuenta con la facultad legal para decretar la disolución y liquidación si se confirma un incumplimiento de la hipótesis de “negocio en marcha”, sustentada en normas como el artículo 221 del Código de Comercio y el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020.
¿Quién es Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S.?
El grupo empresarial aparece en registros públicos como una compañía con objeto social ligado al comercio de hidrocarburos, minerales y productos relacionados.
Según su información disponible, la empresa desarrolla actividades de intermediación, abastecimiento y distribución de combustibles y derivados, lo que la ubica en un sector altamente regulado y asociado a volúmenes significativos de transacciones.
Aunque su razón social base en Cámara de Comercio corresponde a Group Empresarios Full CCI Colombia S.A.S., el comunicado del club utiliza el nombre Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S., lo que sugiere un posible proceso de ampliación, reorganización societaria o integración con inversionistas externos.
Pese a denominarse “Dubai Colombia”, la empresa se encuentra jurídicamente inscrita en Pereira como microempresa. Esta diferencia entre la imagen internacional del nombre y la escala reportada en sus registros podría aclararse en la rueda de prensa pendiente, donde se espera que los representantes expongan su estructura económica, proyección de inversión y respaldo patrimonial.