Deportivo Pereira tendría salvavidas: Importante inversor estaría dispuesto a comprar

El exfutbolista Orlando Berrío, campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional y de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo de Brasil, ha anunciado oficialmente su interés en adquirir el club Deportivo Pereira, en un movimiento que busca capitalizar una compleja situación institucional y económica del equipo ‘matecaña’.
Berrío, junto al empresario colombiano José Miguel Jaramillo, cofundador de la plataforma de bienestar INTUS, lideran un grupo de inversión respaldado por fondos de México, Brasil y Estados Unidos.
Este anuncio surge en un momento crítico, donde las deudas con los jugadores llevaron al plantel profesional a negarse a jugar partidos de la Liga II 2025, obligando al club a usar la nómina Sub-20 en compromisos como los enfrentamientos contra Águilas Doradas y Deportivo Pasto.
La propuesta de Berrío y Jaramillo plantea un modelo integral enfocado en gestión deportiva moderna, sostenibilidad económica y transformación social, buscando alinear el fútbol con la educación y el desarrollo humano. José Miguel Jaramillo, quien manejaría el frente empresarial, afirmó buscar consolidar al Deportivo Pereira como un «modelo de impacto social y emocional para el país».
Por su parte, Orlando Berrío, con su experiencia en la élite del fútbol, busca «traer esa mentalidad ganadora, disciplina y profesionalismo» al equipo de la capital de Risaralda. El valor de la operación, si se concreta, deberá ser revisado a fondo, dada la situación financiera que ha requerido la intervención de los ministerios del Deporte y de Trabajo de Colombia para buscar soluciones urgentes.
¿Cómo capitalizar la crisis del Deportivo Pereira?
La crisis financiera del Deportivo Pereira, marcada por las deudas y la partida del técnico Rafael Dudamel, se compara en gravedad con las históricas intervenciones a equipos como el América de Cali, que en 2011 llegó a ser descendido a segunda división por problemas administrativos, o la compleja situación que enfrentó el Cúcuta Deportivo antes de su liquidación en 2020.
No obstante, el Pereira ha mantenido una base de hinchada leal y juega en una de las ciudades con mayor crecimiento económico y empresarial del país, lo que representa un activo significativo. La propuesta de Berrío y Jaramillo apunta a capitalizar ese potencial social y económico.
El modelo de inversión extranjero en el fútbol colombiano ha tenido precedentes. El caso más reciente fue la adquisición de un porcentaje importante del Deportivo Cali por parte de inversionistas internacionales, aunque el club sigue teniendo problemas financieros.
La inyección de capital de México, Brasil y Estados Unidos busca darle estabilidad financiera al Pereira, que, a pesar de su situación, mantiene una valiosa ficha deportiva en la primera división del fútbol colombiano.