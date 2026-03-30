Desempleo en Colombia volvió a registrar un mínimo histórico para febrero de 2026; informalidad se redujo

El desempleo en Colombia en febrero de 2026 mostró una tasa del 9,2 % que es inferior 1,1 puntos porcentuales (pp) al 10,3 % del mismo mes en 2025, lo que significa que el indicador volvió a ubicarse en un dígito (en enero fue del 10,9 %) y alcanzó un mínimo histórico.
Piedad Urdinola, directora del DANE, explicó que 2026 continúa con la tendencia de los últimos años, en la que el desempleo empieza alto en enero y va bajando a través del tiempo.
En la serie desestacionalizada, que elimina los efectos de calendario como días festivos o temporadas, el indicador pasó del 8,7 % en enero de este año al 8,4 % el mes pasado.
Así, la población ocupada aumentó en 624.000 personas respecto a lo registrado en febrero de 2025 y superó los 24 millones; por su parte, los desocupados disminuyeron en 252.000 hasta los 2,4 millones.
La funcionaria destacó que la mitad de la reducción en la tasa fue gracias a la contribución de otras cabeceras, donde están las ciudades capitales que no hacen parte del grupo de las 13 principales del país, con una variación estadísticamente significativa.
Respecto a la población ocupada, esta se incrementó en todos los dominios geográficos tanto para hombres como para mujeres (concentrado en el rango de 25 a 54 años para ambos casos), principalmente en las otras cabeceras.
Desempleo en Colombia por sexo
La brecha entre hombres y mujeres también mantuvo su tendencia descendente, con una tasa del 7,4 % para ellos y una del 11,7 % para ellas, lo que implica una diferencia de 4,3 puntos porcentuales (pp) que es la menor registrada hasta ahora.
“En los hombres el desempleo casi siempre ha estado en un dígito casi todos los años, con excepción de la recuperación de la pandemia, mientras que en las mujeres casi siempre vemos una cifra de dos dígitos y que tiene mayores niveles cuando vemos choques adversos en el mercado laboral”, detalló Urdinola.
Las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos fueron las que más emplearon personas, con 250.000 trabajadores adicionales en comparación con el año anterior, seguidas de los 244.000 empleos de la rama administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana.
En contraste, la construcción, el sector del transporte y almacenamiento y las actividades agropecuarias reportaron una reducción en el volumen de población ocupada.
Finalmente, llama la atención que de los 624.000 ocupados adicionales, 530.000 fueron empleados del sector privado u obreros y 105.000 fueron nuevos empresarios/empleadores. Por su parte, el trabajo por cuenta propia se redujo en 101.000 personas y los empleados públicos también cayeron en 28.000.
Informalidad en Colombia se redujo
Las cifras del DANE también dan cuenta de una tasa de informalidad del 55,3 % en febrero de 2026 que es inferior al 57,6 % del año anterior.
Esto es producto de una población ocupada informal de 13,3 millones de personas mientras que los formales superan los 10,7 millones. La mayoría de los trabajadores sin un contrato laboral se dedican a actividades del agro y el sector de alojamiento y servicios de comida.
—