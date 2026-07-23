Entre enero y junio de 2026, Colombia registró 83 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 15.960 personas, mientras que otros 44 eventos de confinamiento restringieron la movilidad de 64.787 habitantes, según el más reciente boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo.
El informe advierte que Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena concentraron el mayor número de personas desplazadas durante el semestre. En cuanto al confinamiento, las mayores afectaciones se presentaron en Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca.
Solo durante junio, la Defensoría documentó 12 eventos de desplazamiento forzado que dejaron 2.742 personas afectadas, además de seis eventos de confinamiento que impactaron a 3.190 personas.
La entidad alertó que estas dinámicas continúan profundizando la vulnerabilidad de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Defensoría alerta por colombianos deportados
Por primera vez, el boletín incluyó un análisis sobre la situación de los colombianos deportados desde el exterior. Entre enero y junio, la Defensoría acompañó la llegada de 17 vuelos provenientes de Estados Unidos, Chile y España, en los que retornaron 1.663 connacionales. Solo en junio se recibieron cuatro vuelos con 361 personas.
A partir de entrevistas voluntarias, la entidad encontró que el 66 % de los deportados había migrado en busca de empleo o mejores ingresos, mientras que más del 22 % salió del país por razones relacionadas con el conflicto armado, la inseguridad o las amenazas. Además, el 83 % expresó su intención de regresar a su lugar de origen tras su retorno a Colombia.
El monitoreo también permitió identificar casos en los que se evidenciaron condiciones inadecuadas de salud y alimentación, hacinamiento, maltrato verbal o psicológico, así como episodios de violencia física durante los procesos de deportación.
El boletín recopila además las principales acciones adelantadas por la Defensoría durante el primer semestre para fortalecer el seguimiento de la movilidad humana, entre ellas el acompañamiento a vuelos de deportados, una misión de monitoreo en la frontera entre Colombia y Panamá, la participación en espacios de articulación sobre política migratoria y la implementación de la campaña #PásaloPorElVAR, enfocada en prevenir la trata de personas y el tráfico de migrantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a reforzar la articulación entre las instituciones y a fortalecer las medidas de protección en los territorios con mayores riesgos. También insistió en la necesidad de garantizar atención humanitaria y activar rutas de protección diferenciadas para niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes y comunidades étnicas.