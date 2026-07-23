Video | Acciones de ETB lideran la corrección del mercado accionario en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 22 de julio de 2026 en 2.297,00 puntos registrando una variación negativa de – 0,19 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 11,07 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.330 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $126.113 millones, mostrando una variación negativa de 29,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $179.153 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 0,19 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $44.911 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,80 %) que negoció $19.992 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 0,62 %) que transó un monto de $13.157 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que retroceden – 7,80 %.
- En la segunda casilla, Enka (Enka) que cae – 2,51 %.
- Finalmente, los títulos de ISA (ISA) que bajaron – 2,24 %.
Las acciones de Corficolombiana preferencial (PFCorficolcf) suben 3,53 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que el ETF USD (CSPXCO) suben 10,83 % y marcan un volumen de operaciones de $2.866 millones, siendo el activo más negociado de este mercado
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap