Deuda externa (pública y privada) de Colombia se mantuvo prácticamente estable en mayo

En mayo de 2025, la deuda externa de Colombia, tanto pública como privada, se mantuvo en el 49,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), según estadísticas del Banco de la República, el mismo valor registrado en abril.
El valor en dólares, por su parte, se redujo ligeramente desde US$207.829 millones el mes anterior hasta US$207.657 millones, lo que significa una variación del 0,08 %.
Aun así, el indicador se mantuvo por encima de los US$200.000 millones, un monto al que llegó por primera vez en la historia en noviembre del año pasado (US$201.786 millones).
Así mismo, la deuda del sector privada, que corresponde a las obligaciones que las empresas adquieren con no residentes sin garantía del sector público, se mantuvo en el 21,5 % el PIB, sin cambios desde abril.
De hecho, la cifra del saldo vigente se redujo desde US$90.917 millones, un techo que rompió por primera vez en marzo, a US$90.882 millones por cuenta que la disminución en las obligaciones de largo plazo (US$582 millones menos) y a pesar del incremento en las de corto plazo (US$410 millones adicionales).
En contraste, la deuda del sector público, que comprende todas las deudas reembolsables a acreedores del exterior por parte del Gobierno nacional y sus entidades o empresas, contrajo su participación en el PIB (10 puntos básicos) hasta el 27,6 %.
El saldo también disminuyó y pasó de US$116.911 millones en abril a US$116.775 millones en mayo, lo que se explica por la reducción en las obligaciones de corto plazo (US$112 millones menos), así como en las de largo plazo (US$24 millones por debajo del dato anterior).
Desde la perspectiva de los instrumentos, más del 82,9 % de la deuda corresponde al largo plazo (en mayo se ubicó en US$172.237 millones), la cual, a su vez, se concentra en préstamos (US$92.000 millones) y bonos (US$70.417 millones) que tienen un vencimiento mayor a un año
El 17 % restante está colocada en el corto plazo (US$35.420 millones), principalmente en préstamos menores a 12 meses (US$27.970 millones) o en créditos comerciales (US$5.484 millones).
Finalmente, las cifras del BanRep dejan ver que la diferencia entre los desembolsos y las amortizaciones por concepto de endeudamiento externo (flujo neto total) fue de -US$244 millones para mayo de 2025, incluyendo arrendamiento financiero y titularización, producto del balance negativo de la deuda pública a largo plazo (-US$34 millones).
—