La DIAN fijó las millonarias multas por no hacer la declaración de renta

La declaración de renta no es para todos los usuarios del sistema financiero, sin embargo, el no llevar a cabo el proceso, cuando es obligación, genera una serie de importantes multas monetarias.
Según la normativa, puede incluso la entidad iniciar procesos penales cuando los montos o mecanismos de no declaración se basan, por ejemplo, en evasión o la no declaración intencional.
En ese sentido, las multas por no hacer la declaración de renta en Colombia se basan también sobre la realidad económica de los contribuyentes al sistema.
Lo primero que habría que tenerse en cuenta es que, en Colombia, el incumplimiento de las obligaciones de este tipo con la DIAN genera sanciones económicas que se ajustan anualmente según la Unidad de Valor Tributario (UVT). Para el año 2026, la DIAN ha fijado la UVT en $52.374.
La sanción mínima por cualquier error, omisión o retraso que genere una multa tendrá un costo mínimo legal de 10 UVT, lo que serían $524.000.
Aclara la DIAN en ese sentido que este valor se aplica incluso cuando exista retraso de un solo día, o si el impuesto a pagar a la DIAN es de cero.
Otras multas por no hacer la declaración de renta ante la DIAN
- Sanción por Extemporaneidad
Multa por presentar la declaración después de la fecha de vencimiento, pero de manera voluntaria
En este caso, si hay impuesto a cargo, la sanción económica es del 5 % del impuesto determinado por cada mes o fracción de mes de retraso, aclarando que el tope máximo es el 100 % del impuesto.
En caso de que no exista impuesto a pagar, la multa se calcula sobre el 0,5 % de los ingresos brutos percibidos en el periodo informado ante la DIAN.
Una tercera opción plantea que la sanción será del 1 % del patrimonio líquido del año anterior por cada mes o fracción de mes, cuando no se cumplan ninguna de las dos anteriores opciones.
- Sanción por no declarar
Las multas por no hacer la declaración de renta ante la DIAN, al detectar la omisión, y si se le notifica formalmente al ciudadano antes de que este presente la declaración, son más altas.
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De un lado, el porcentaje por mes de retraso se duplica al 10 % del impuesto a cargo. En caso de que se mantenga el incumplimiento, la sanción puede llegar hasta el 20 % de los ingresos brutos.