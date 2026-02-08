DIDI y reconocido supermercado hicieron nueva alianza con grandes promociones por tiempo limitado

Con la llegada de la temporada de carnavales en Colombia —una época asociada a actividades culturales, reuniones familiares y celebraciones colectivas— las plataformas de comercio electrónico y las cadenas tradicionales de retail comenzaron a ajustar su oferta para responder a la dinámica de consumo propia de estas fechas.
En ese contexto, la aplicación de domicilios DiDi Shop y la cadena de supermercados Olímpica anunciaron una iniciativa conjunta orientada a facilitar el acceso a productos de alta demanda durante las semanas festivas. La estrategia contempla la comercialización de paquetes promocionales a través de la aplicación móvil, disponibles entre el 6 y el 28 de febrero en varias ciudades del país.
Los combos incluyen artículos de consumo frecuente en celebraciones, como alimentos listos para compartir, bebidas y productos asociados al cuidado personal posterior a las jornadas festivas. Además, los usuarios que se registren por primera vez en la aplicación podrán acceder al servicio de envío sin costo adicional, sujeto a las condiciones publicadas dentro de la plataforma.
Ricardo Sepúlveda, gerente comercial de DiDi Shop para Colombia, explicó que la iniciativa responde a hábitos de consumo cada vez más vinculados con la inmediatez. “La temporada de fiestas de carnaval es un momento que invita a encontrarnos y compartir. Desde DiDi Shop buscamos acompañar esos espacios facilitando el acceso a productos esenciales de manera práctica y oportuna”, afirmó el directivo.
¿Cómo impacta esta nueva alianza a la transformación del comercio minorista?
La alianza también evidencia el proceso de transformación que atraviesa el comercio minorista. De acuerdo con datos de la compañía tecnológica, más de 220 tiendas de Olímpica se encuentran activas dentro de la aplicación. Durante 2025, la cadena registró el mayor volumen de pedidos y facturación dentro del segmento de supermercados en la plataforma, con un crecimiento promedio mensual cercano al 20 % en ventas digitales.
Para la empresa, la iniciativa forma parte de su estrategia omnicanal, es decir, la integración de los puntos físicos con los canales virtuales. Andrés Piñeros, gerente omnicanal de Olímpica, indicó que la inversión tecnológica constituye un eje del negocio. “Seguimos fortaleciendo nuestras alianzas y herramientas digitales para mejorar la experiencia de los clientes. En el marco del Carnaval, estamos preparados para acompañar los momentos de celebración a través de todos nuestros canales”, señaló.
Actualmente, la aplicación permite acceder a más de 25 categorías de productos, desde alimentos frescos hasta artículos de aseo personal. Este tipo de servicios se ha consolidado como una alternativa logística en periodos de alta actividad social, cuando la demanda aumenta y los usuarios buscan soluciones rápidas para abastecer sus hogares u organizar reuniones.
Las compañías prevén mantener la cooperación durante el resto del año y proyectan un incremento en las ventas digitales hacia 2026, en línea con la expansión del comercio electrónico y la adopción de servicios de entrega a domicilio en el país.