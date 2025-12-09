Dimayor confirma cambios en el sistema de la Liga BetPlay 2026-I: ¿Habrá nuevo calendario?

La Dimayor alista un cambio estructural para la Liga BetPlay 2026-I con el fin de ajustar el calendario al Mundial que comenzará el 11 de junio. La entidad busca que el torneo colombiano tenga campeón el 5 de junio, seis días antes del partido inaugural de la Copa del Mundo.
Para lograrlo, el campeonato tendrá menos fechas, eliminará la jornada de clásicos y volverá al sistema de eliminación directa en sus fases finales.
Según explicó el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, en entrevista con Win Sports, la fase de ‘Todos contra Todos’ será de 19 jornadas, una menos que el formato actual. La reducción responde a la necesidad de acortar el calendario para evitar cruces con la preparación de la Selección Colombia, que debutará en el Mundial el 17 de junio frente a Uzbekistán.
Además, el dirigente anticipó que los ocho clasificados ya no disputarán cuadrangulares, sino ‘playoffs’ con duelos de ida y vuelta, un modelo que no se utilizaba desde 2021.
La temporada 2026 comenzará a mediados de enero con la Superliga, que disputarán Independiente Santa Fe y el campeón de la final entre Junior y Tolima. Dimayor espera que este ajuste permita mantener la competitividad del torneo sin afectar la preparación de los jugadores convocados a la Selección.
Los cambios clave en el formato de la Liga BetPlay 2026-I
De acuerdo con información ratificada por Zuluaga, la fase regular incluirá 19 fechas y no tendrá jornada de clásicos. Este ajuste, que reduce tiempos de desplazamiento y logística, permitirá cerrar la fase de ‘Todos contra Todos’ más rápido.
En comparación, el formato vigente incluye 20 jornadas antes de cuadrangulares semifinales, lo que alarga el calendario entre dos y tres semanas adicionales.
Con los cambios, los ocho equipos mejor ubicados avanzarán directamente a cuartos de final. Estas fases se jugarán con series de ida y vuelta: cuartos, semifinales y final. Este sistema ya funcionó en otros años y permitió concluir el torneo en menos tiempo, uno de los puntos que la Dimayor destacó como referencia.
El objetivo principal es que la final se dispute el 5 de junio, dejando una ventana de seis días antes del inicio del Mundial. Esto se ajusta a las recomendaciones del Comité Ejecutivo de la Dimayor y a las solicitudes de los clubes que aportan más jugadores a selecciones nacionales.
Recomendado: Junior o Tolima podrían ganar millonario premio si se quedan con la estrella de Navidad
La modificación también se conecta con la participación de Colombia en el Mundial. La Selección enfrentará a Uzbekistán el 17 de junio, a Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo el 23 de junio, y a Portugal el 27 de junio. Tener a los jugadores disponibles, sin la carga de un torneo que se extienda demasiado, es una prioridad para la dirigencia del fútbol colombiano.