Junior o Tolima podrían ganar millonario premio si se quedan con la estrella de Navidad

Quedaron definidos los finalistas del fútbol colombiano para el segundo semestre del año. Deportes Tolima y Junior de Barranquilla ganaron sus cuadrangulares y ahora disputarán la estrella de diciembre en una final que también entrega uno de los premios económicos más altos del fútbol colombiano.
Más allá del tan anhelado título, ‘Pijaos’ y ‘Tiburones’ competirán por un ingreso cercano a los US$3,75 millones, impulsado por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
La final, programada para el 12 y 16 de diciembre, se convierte así en un duelo que mezcla objetivos deportivos y financieros. El ganador no solo cerrará el año dando la vuelta olímpica, sino que también asegurará recursos clave para su proyecto 2026: premios de Dimayor, incentivo de Conmebol y el pago garantizado por disputar la fase de grupos del torneo continental.
En un campeonato donde la clasificación internacional pesa tanto como el título, Junior y Tolima llegan a esta final con la posibilidad de sumar más de $14.300 millones. Esa cifra corresponde al ingreso mínimo confirmado que recibió el campeón del primer semestre, Independiente Santa Fe.
La definición del semestre se jugará en dos partidos. La ida será el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Metropolitano de Barranquilla. La vuelta se disputará el martes 16 de diciembre a las 7:30 p.m. en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Cabe mencionar que la localía se estableció con base en la reclasificación semestral, donde el conjunto tolimense terminó con mejor ubicación entre los finalistas.
¿Cuánto dinero recibirá el campeón de la Liga BetPlay II 2025?
El campeón del segundo semestre obtendrá tres fuentes principales de ingresos. La mayor corresponde a los US$3 millones garantizados para cada equipo que disputa la fase de grupos de la Copa Libertadores. Conmebol mantuvo esa cifra como base de participación, tal como ocurrió en 2025-I cuando Santa Fe recibió ese monto.
El segundo componente es el incentivo directo que otorga la Conmebol al campeón nacional. Ese pago asciende a US$500.000 y fue confirmado durante el primer semestre al detallar los premios recibidos por el cuadro ‘Cardenal’ tras conseguir su décima estrella.
El tercer rubro proviene de Dimayor. El campeón de la Liga recibe un premio cercano a los $1.000 millones (US$260.000). La suma total para el campeón quedaría así:
- US$3.000.000 por participación en fase de grupos de Libertadores.
- US$500.000 como incentivo de Conmebol.
- US$260.000 equivalentes al premio de Dimayor.
- Total estimado: US$3.760.000 ($14.380 millones).
Este es el ingreso mínimo garantizado. A partir de su participación en la Libertadores, cada club puede adicionar premios por resultados, pagos por avanzar de fase y mayores ingresos comerciales por taquillas, derechos de televisión internacionales y activaciones con patrocinadores.
Además, la final no solo define una estrella, también determina la distribución de los cupos internacionales de Colombia para 2026. En ese sentido, si los dirigidos por Lucas González son campeones, Atlético Nacional accederá directamente a la fase de grupos de la Libertadores como Colombia 4.
Recomendado: Reebok regresaría al fútbol colombiano, tras dos décadas, para vestir a estos equipos históricos
Pero si Junior, dirigido por Alfredo Arias, gana el título, el ‘Verdolaga’ será asignado a la Copa Sudamericana sin importar lo que ocurra en la final de la Copa BetPlay ante Independiente Medellín, en partidos de ida y vuelta que comenzará el próximo sábado 13 de diciembre y finalizará el miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot.