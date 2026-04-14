Dimayor tomó radical medida para los estadios del fútbol colombiano

La Dimayor informó hoy que a partir del segundo semestre en la Liga BetPlay no se permitirá la programación de partidos en estadios que no cuenten con sistemas de iluminación operativos. La medida se adopta tras inconvenientes recientes en escenarios deportivos del país y busca evitar suspensiones o ajustes de última hora en la programación del fútbol profesional colombiano.
La medida se conoce luego de las comunicaciones enviadas por el Imder Montería y el Indeportes Boyacá, en las que se reportan fallas en el sistema de iluminación del estadio Jaraguay y la programación de una inspección técnica al servicio eléctrico del estadio La Independencia de Tunja. Estos reportes obligaron a revisar la logística de la Fecha 17, en medio de la necesidad de garantizar condiciones mínimas para la transmisión y desarrollo de los partidos de la Liga BetPlay Dimayor I-2026.
Pese a lo anterior, la Dimayor confirmó que los partidos Jaguares vs. Deportivo Pasto y Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali, correspondientes a la Fecha 17, fueron reprogramados para el viernes 17 de abril a las 4:00 p.m. El ajuste busca evitar afectaciones en la cadena de televisión y en la operación logística de los clubes.
Dimayor endurece reglas sobre estadios
La restricción de la Dimayor pone a Colombia en una exigencia similar a la aplicada en torneos de Conmebol, donde la iluminación es un requisito básico para la transmisión internacional y la programación nocturna. En contraste, algunos estadios del fútbol profesional colombiano han operado con limitaciones eléctricas que obligan a programar partidos en horarios diurnos.
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La reprogramación de dos partidos en la misma jornada evidencia la presión sobre la infraestructura del FPC, donde la falta de iluminación obliga a concentrar encuentros en horarios simultáneos de tarde.
Este tipo de ajustes afecta la parrilla de televisión y la planificación de la liga, especialmente en fechas finales del torneo. Con la nueva norma del segundo semestre, la Dimayor busca evitar dobles programaciones y reducir dependencias de inspecciones técnicas en los estadios según comunicado oficial.