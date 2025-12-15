Nuevo directivo de Ecopetrol llega a ISA: Carlos Pérez será vicepresidente de crecimiento y desarrollo de negocios

ISA señaló que Carlos Andrés Pérez Osorio asumió como nuevo vicepresidente de crecimiento y desarrollo de negocios de la compañía a partir del 15 de diciembre de 2025.
Pérez cuenta con 23 años de experiencia en el sector energético y ha desempeñado cargos en Colombia y Brasil. Entre su trayectoria se destacan posiciones como jefe financiero e incluso CEO interino de Ecopetrol Brasil.
Es abogado, graduado de la Universidad del Rosario, con una maestría en negocios de la Universidad de Grenoble, en Francia. Ha complementado su formación con estudios en negociación, finanzas estratégicas y transformación digital en el MIT y Harvard.
Cabe señalar que ISA es filial de Ecopetrol, y Pérez también tuvo su paso por otra de las filiales del grupo, Hocol; allí se registra su más amplia experiencia profesional, pasando por cargos en transformación digital, planeación estratégica y roles financieros.
