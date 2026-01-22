Djokovic busca su victoria 400 en Grand Slam mientras sigue ampliando su legado financiero

Novak Djokovic llegó a 399 victorias en partidos individuales de Grand Slam y quedó a un solo triunfo de convertirse en el primer tenista en la historia en alcanzar los 400 triunfos en los torneos más importantes del circuito. El serbio logró la marca tras vencer a Francesco Maestrelli por 6-3, 6-2 y 6-2 en la segunda ronda del Abierto de Australia 2026, en Melbourne Park.
A los 38 años, Djokovic mantiene un nivel competitivo que lo tiene nuevamente como uno de los principales focos del primer Grand Slam del año. Su registro actual incluye 24 títulos de Grand Slam y diez coronas en el Abierto de Australia, torneo donde suma 101 victorias, a una de igualar las 102 que logró Roger Federer, el máximo registro histórico en Melbourne.
El Abierto de Australia es uno de los eventos deportivos más valiosos del calendario global. Tennis Australia reportó ingresos superiores a los 400 millones de dólares australianos en ediciones recientes, impulsados por taquilla, derechos audiovisuales y acuerdos comerciales. Figuras como Djokovic elevan ese valor: sus partidos suelen concentrar las franjas de mayor audiencia en televisión y plataformas digitales, especialmente en mercados como Europa, Asia y América Latina.
El próximo viernes 23 de enero, Djokovic buscará la victoria 400 en Grand Slam ante Botic van de Zandschulp, en tercera ronda. De lograrlo, sumará otro hito a una carrera que ya es referencia no solo deportiva, sino financiera dentro del tenis profesional.
Djokovic y el negocio de los Grand Slam: Cifras que explican su valor
Los Grand Slam reparten los mayores premios del circuito. En 2026, el Abierto de Australia entrega más de US$80 millones en premios totales. El campeón individual masculino recibe alrededor de US$3,2 millones. Djokovic ha acumulado más de US$180 millones en premios oficiales a lo largo de su carrera, según cifras de la ATP, el mayor registro histórico en el tenis masculino.
Sin embargo, el impacto económico va más allá de las bolsas. Cada récord amplifica su poder comercial. Djokovic mantiene acuerdos con marcas de ropa, equipamiento deportivo y bienestar, además de inversiones en sectores como nutrición y tecnología aplicada al deporte. De acuerdo con estimaciones de Forbes, su patrimonio neto supera los US$240 millones, una cifra sostenida tanto por resultados deportivos como por su permanencia en la élite durante más de 15 años.
Una comparación demuestra el peso del dato: alcanzar 400 victorias en Grand Slam implica haber ganado cerca del 80 % de los partidos disputados en este nivel durante dos décadas. Ningún otro jugador, ni siquiera Federer o Rafael Nadal, llegó a esa cifra. Esa consistencia es la que explica por qué Djokovic sigue siendo una figura central para organizadores, patrocinadores y cadenas de televisión.
El récord que rompería Djokovic se traduce en millones de dólares
El Abierto de Australia es el torneo donde Djokovic ha construido su mayor dominio. Diez títulos en Melbourne representan el 41 % de sus coronas de Grand Slam. En términos económicos, ese rendimiento se traduce en continuidad de exposición en uno de los mercados más fuertes del tenis, con presencia clave en Asia-Pacífico.
La edición 2026 también dejó un dato que refuerza el valor de la longevidad en el tenis: Stan Wawrinka, con 40 años y 310 días, alcanzó la tercera ronda, algo que no ocurría desde 1978. En ese contexto, la vigencia de Djokovic adquiere aún más peso, al combinar edad, resultados y récords históricos.
Si el serbio suma su título número 25 de Grand Slam, superará una marca que permanece desde 1972 y se convertiría en el campeón de mayor edad en la historia de estos torneos. Para la industria del tenis, cada logro prolonga el ciclo de ingresos asociado a su figura. Así que para Djokovic, la victoria 400 no será solo un número más.