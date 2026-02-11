Dólar bajó al cierre de la jornada impulsado por la debilidad global de la moneda; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense registró una ligera corrección a la baja este miércoles en el mercado colombiano, alejándose de los niveles máximos de la víspera. La divisa cerró la jornada en $3.664, lo que representa un descenso de $7,10 frente al último dato de ayer ($3.671,10).
La moneda abrió en $3.674,74 y mantuvo un comportamiento volátil con un techo de $3.683,45 y un mínimo de $3.654. Este respiro para el peso colombiano estuvo sintonizado con el comportamiento del billete verde a nivel internacional, donde el índice DXY cayó a los 96,72 puntos (-0,08 %), marcando su nivel más bajo en lo que va del mes.
Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, destacó que el dólar a nivel mundial opera con debilidad, proyectando un techo para el DXY en los 97 puntos. En la región, el comportamiento fue mixto: mientras el peso mexicano se fortaleció, el peso chileno y el real brasileño mostraron retrocesos.
A pesar del cierre a la baja, los analistas mantienen la cautela debido al apetito comprador observado en las últimas sesiones. Para los próximos días, se espera un pivote técnico en los $3.700.
Petróleo al alza por tensiones geopolíticas con Irán
Los precios del crudo sostuvieron un tono alcista durante la jornada, brindando un soporte esencial para las monedas emergentes vinculadas a materias primas:
El barril WTI subió a US$64,82 (+1,34 %) y el Brent a US$69,64 (+1,22 %).
El repunte fue impulsado por la prima de riesgo ante la posible interceptación de petroleros iraníes por parte de fuerzas de Estados Unidos. No obstante, el avance se vio limitado por un incremento masivo de 13,4 millones de barriles en los inventarios de la industria y las proyecciones de superávit global para este año.
Noticias de la jornada
El mercado laboral estadounidense mostró una robustez mayor a la esperada. En enero se crearon 130.000 nuevas plazas (máximo en más de un año) y la tasa de desempleo descendió al 4,3 %, cifras que superaron todas las proyecciones de los analistas.
En Colombia, el mercado reaccionó al anuncio del Gobierno de un posible recorte de $13 billones en el presupuesto si se mantiene la suspensión de la Emergencia Económica. Como alternativa, se propuso una nueva reforma tributaria que incluye un impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a $10.000 millones (con tarifa de hasta 1,2 %), buscando recaudar $8 billones.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 0,22 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 11,252 %; la jornada anterior no registraron en el SEN.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,950 % desde los 12,939 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,090 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,970 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,470 %.
—