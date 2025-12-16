El dólar en Colombia comenzó la sesión de hoy con una depreciación respecto al peso. La divisa abrió en $3.820, un nivel inferior al precio de cierre de ayer, que fue de $3.830,25.
La apertura se registra con baja actividad en el mercado local. El dólar global continúa debilitándose en medio de las expectativas de un eventual acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que influiría en los precios de las materias primas.
El dólar en Colombia abrió en $3.820, ubicándose dentro de todo el rango del Modelo Táctico para hoy. Analistas de JP Tactical Trading indican que se registra muy poca actividad y un número reducido de operaciones, por lo que el movimiento inicial debe interpretarse con cautela.
La divisa continúa cediendo terreno a nivel mundial. El peso mexicano, con el que Colombia tiene una buena correlación, sigue fortaleciéndose.
Petróleo cae ante la perspectiva de más oferta rusa
Los precios del petróleo cayeron hoy. El descenso obedece a las mayores perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, lo que eleva la posibilidad de una flexibilización de las sanciones.
El crudo Brent, de referencia en Europa, cae un 1,25 % hasta los US$59,80. El West Texas Intermediate (WTI), de EE. UU., cede el 1,30 % hasta los US$56,08 el barril.
Funcionarios estadounidenses han señalado cierto progreso en las conversaciones de paz. Kiev ha ofrecido abandonar sus aspiraciones de unirse a la OTAN, un punto de discordia para Rusia. Washington, por su parte, ofreció a Ucrania garantías de seguridad.
No obstante, un acuerdo sobre concesiones territoriales, un tema sensible para Ucrania, sigue siendo difícil de alcanzar. Un acuerdo de paz podría resultar en el levantamiento de las sanciones estadounidenses a las compañías petroleras rusas, sumándose a un mercado que ya está bien abastecido.
El WTI cayó a su nivel más bajo desde 2021, debido a que el mercado percibe un menor riesgo de escasez y señales de una demanda más débil desde China.
Noticias clave: el retrasado informe de empleos de EE. UU.
Gran parte de la atención de hoy se centra en el retrasado informe de empleo de EE. UU. de noviembre. Este reporte se publica después de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés la semana pasada y anticipara otra flexibilización para el próximo año.
A las 8:30 a. m. se conoció que la economía de Estados Unidos creó 64.000 empleos en noviembre, un poco más de los esperados, pero la tasa de desempleo subió al 4,6 %.
Los economistas encuestados por Dow Jones predecían que las nóminas no agrícolas crecieran en 50.000 y que las tasas de empleo aumentaran a 4,5 %. Estos datos serán clave para evaluar la evolución del mercado laboral y sus implicaciones directas sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia no muestra variaciones en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.