Ministro de Minas se va contra el que fuera su sindicato por crear comisión para evaluar fracking en Colombia

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reaccionó a la idea de la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos más grandes de Ecopetrol y del país, para crear una comisión para evaluar si la explotación de petróleo con fracking es viable en Colombia.
Esta fue una propuesta que reveló a Valora Analitik Martín Ravelo, presidente de la organización sindical, al afirmar que la producción de petróleo y gas no puede seguir desestimulándose en Colombia.
Ravelo consideró ese el negocio original y central de Ecopetrol y que el país no puede negarse la oportunidad de desarrollar nuevas tecnologías, haciendo referencia a los yacimientos no convencionales o fracking. Incluso dijo que, por un “simple dogmatismo ideológico”, no puede dejarse de evaluar esta técnica.
Tras esta propuesta, Palma dijo que sus compañeros de la organización sindical petrolera “hoy están equivocados”.
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¿Qué dijo Palma sobre la comisión de fracking?
Tras mostrar su rechazo a la idea de la USO, el ministro de Minas y Energía añadió que: “No podemos ser quienes, históricamente, hemos estado perseguidos, estigmatizados, vilipendiados, discriminados, segregados, que nos volvamos nosotros punta de lanza”, contra el Gobierno.
En particular, se refirió a “un gobierno que, insisto, como ningún otro gobierno en los últimos setenta años, ha hecho reformas en favor del pueblo trabajador del sindicalismo”.
En la entrevista del presidente de la USO con Valora Analitik, consideró que: “Creemos que se debe imponer la tecnología y la ciencia, y emular los ejemplos positivos y aprender de las experiencias negativas para que, a través del desarrollo de pilotos de fracking, pilotos experimentales en yacimientos no convencionales, podamos ejecutarlos”.
Y planteó escenarios en los cuales podría aplicarse el fracking: “En el Magdalena Medio y realizar luego una evaluación que nos arroje resultados desde el punto de vista social, ambiental, técnico, productivo y financiero, para que determinemos de manera conjunta entre los trabajadores, las organizaciones ambientalistas, las empresas, los gremios que las representan y las comunidades si realmente el desarrollo de esa técnica en el país es posible y eficiente”, dijo.