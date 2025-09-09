Dólar en Colombia abre estable a espera de datos clave de inflación en Estados Unidos

El dólar en Colombia arrancó este martes 9 de septiembre en los $3.938, lo que da cuenta de un leve repunte, de $1 cuando se compara con el cierre de este lunes 8 de septiembre.
Datos de SET-FX dan cuenta de que el precio mínimo de la moneda estadounidense es de $3.938, mientras que el valor máximo fue de $3.940.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.939, lo que son $6 menos cuando se compara con la tasa representativa informada por la Superintendencia Financiera.
Varios hechos siguen condicionando el comportamiento de la tasa de cambio, siendo uno de los más importantes los posibles acuerdos que den por terminado el conflicto en Ucrania, de acuerdo con algunos eventuales acuerdos con Rusia, según informó Trump.
Más sobre el movimiento del dólar en Colombia
De otro lado, el mercado sigue pendiente de los datos de inflación de las principales economías del mundo, incluida la de Estados Unidos, que se espera sea del 3,2 % a agosto. Resultados que se acerquen a las metas de los bancos centrales podrían ser un impulso para la actividad económica mundial.
Hay que tener en cuenta que justamente la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene una política restrictiva ante los posibles riesgos por un encarecimiento de insumos dados algunos conflictos externos.
En el plano local, el mercado y el dólar en Colombia están pendientes de las negociaciones a las que pueda llegar el gobierno Petro y el Congreso sobre el presupuesto y la reforma tributaria presentada ante el legislativo.
