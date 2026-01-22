Dólar en Colombia se negocia por debajo de $3.600 y llega a mínimos de casi cinco años

El dólar en Colombia cayó este jueves por debajo de $3.600 y llegó a mínimos de casi cinco años, en una nueva jornada de reducciones para la tasa de cambio.
De acuerdo con datos de JP Tactical Trading, la divisa terminó la jornada en $3.602, luego de haber tocado mínimos de $3.590 y máximos de $3.667, lo que le dio un promedio de $3.629.
¿Qué movió el mercado del dólar que tocó mínimos de casi cinco años?
De acuerdo con la firma de análisis financiero, el dólar presentó un comportamiento bajista durante toda la sesión y podría mantener esta tendencia en las negociaciones de este viernes, 23 de enero.
“Este nivel comienza a verse como una zona atractiva para compras de corto plazo; sin embargo, lo tomamos con precaución, ya que aún no hay evidencia de entrada de compradores”, dijo.
Y añadió: “Seguimos atentos al Next Day y a la jornada de mañana, dado que el precio podría caer aún por debajo del nivel de $3.600 en la siguiente sesión”.
El mercado recibió este jueves la noticia de que el PIB real de EE. UU. aumentó a una tasa anual de 4,4 % en el tercer trimestre de 2025, según la actualización de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos.
Además, a nivel global, las bolsas reaccionaron positivamente a los acuerdos logrados entre el gobierno de Donald Trump y la Unión Europea por Groenlandia.
A nivel local, el DANE reportó que las importaciones a Colombia cerraron noviembre de 2025 con una leve alza de 0,3 %, jalonadas por las manufacturas. En contraste, las compras externas de combustibles mantuvieron una caída de más de 20 %.
Por otro lado, se intensificó la tensión comercial entre Colombia y Ecuador, a tal punto que las ventas de energía serán suspendidas a partir de hoy, a las 6 p.m.
Sumado a esto, el gobierno de Gustavo Petro expidió un nuevo decreto de emergencia económica, que les impone nuevas cargas a las empresas generadoras de energía con el fin de enfrentar la crisis de liquidez del sector.
En materia de precios del petróleo, los principales indicadores cierra con números rojos. La referencia Brent pierde 2,04 % hasta US$63,91, mientras que la WTI cae 2,24 % y se ubica en US$59,26.