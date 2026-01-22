En noviembre de 2025, las importaciones colombianas alcanzaron los US$5.889,9 millones CIF. Este resultado se traduce en un crecimiento del 0,3 % en las compras externas, con relación al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este comportamiento obedeció en su mayoría al grupo de manufacturas, con una participación del 75,9 % del valor total. A este rubro le siguieron agropecuarios, alimentos y bebidas (15 %); combustibles y productos de las industrias extractivas (9,1 %), y otros sectores (menos del 0,1 %).
¿Cómo se movieron las compras externas?
En el onceavo mes del 2025, las importaciones de manufactura totalizaron los US$4.472,2 millones CIF. La cifra representa un incremento del 2,9 % frente a noviembre de 2024, gracias al impulso en las compras de maquinaria y equipo de transporte (7,8 %) y artículos manufacturados diversos (4,7 %).
Del lado de las compras externas de combustibles y productos de las industrias extractivas, estas registraron los US$533,7 millones CIF, es decir, una caída del 21,6 %, en comparación con noviembre de 2024. La desaceleración en estas importaciones se explica por una reducción en las compras de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-19,9 %).
Por su parte, las adquisiciones en el exterior correspondientes al grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron los US$881,1 millones CIF y presentaron un alza de 4,1 % respecto al mismo mes del año anterior. El dato se vio impulsado por las mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos (4,5 %).
Al ampliar más el rango de registro, el reporte del DANE evidenció que entre enero y noviembre de 2025 alcanzaron los US$64.451,3 millones CIF y registraron un crecimiento de 10,3 %, frente al mismo periodo de 2024.
Durante ese periodo, las importaciones del grupo de manufacturas fueron de US$48.433,0 millones CIF (11,6 % +); las de productos agropecuarios, alimentos y bebidas llegaron a los US$9.449,2 millones CIF (10,9 % +), y las de combustibles y productos de las industrias extractivas totalizaron los US$6.446,5 millones CIF (-0,1 %).
