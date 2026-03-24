La más reciente encuesta de Opinión Financiera, que elabora Fedesarrollo, muestra que el dólar en Colombia permanecería todo el año por debajo de los $4.000 a pesar de algunos factores que podrían presionar al alza.
De acuerdo con los más recientes reportes del mercado, la tasa de cambio viene mostrando un dólar que se debilita por cuenta de, entre otros, la incertidumbre por la política monetaria a manos de la FED.
Adicionalmente, el dólar en Colombia permanecería todo el año por debajo de los $4.000 pendiente de un recrudecimiento sobre la guerra en Irán y el temor que puedan sentir los inversionistas externos, llevándolos a que elijan monedas más duras.
De otro lado, la expectativa del dólar, desde el plano netamente local, tiene en cuenta un escenario en el que habrá elecciones presidenciales y hay todavía dudas sobre si dejarán como resultado la continuidad de la izquierda en la Casa de Nariño o un giro a la derecha.
El dólar en Colombia permanecería todo el año por debajo de los $4.000: Estas son las expectativas
Según la encuesta de Opinión Financiera, en febrero, la tasa de cambio cerró en $3.746, nivel que también representó el máximo del mes, con una depreciación mensual de 2,3 %, y su valor mínimo el 4 de febrero ($3.662). El dato observado fue $76 mayor al esperado en la encuesta de febrero ($3.670).
“Para marzo de 2026, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.700 y $3.750, con $3.730 como respuesta mediana”, señala la medición.
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Finalmente, el dólar en Colombia permanecería todo el año por debajo de los $4.000 teniendo en cuenta que, para diciembre de 2026, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.800, manteniéndose estable frente al pronóstico del mes anterior.