Industria responde a Petro y aclara si fuerte caída del dólar en Colombia debe poner baratos lo medicamentos

El dólar en Colombia viene experimentado una devaluación importante desde finales del año pasado. Varios son los efectos que tiene una tasa de cambio más barata en la economía nacional.
Uno de los puntos que suele tenerse en cuenta es lo que pasa con los productos importados, entre los que están los medicamentos.
Sin embargo, son varios los escenarios que se tienen en cuenta al momento de sopesar lo que es un dólar en Colombia no en la barrera de los $4.000, sino cerca de los $3.600.
Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Asinfar), dijo que, en respuesta al presidente Petro, los precios de los medicamentos no solamente dependen del comportamiento de la tasa de cambio.
¿Efectos del dólar en Colombia en el precio de los medicamentos?
Esto luego de que el mandatario señalara que “dada la revaluación del peso, todas las medicinas con componentes importados, que son todas, deben rebajar su precio en pesos. Cualquier cosa diferente es especulación. Espero que la instancia oficial de precios se reúna de inmediato para estudiar el efecto de la revaluación”, afirmó el jefe de Estado.
En entrevista con Caracol Radio, Fernández explicó que “los medicamentos no bajan porque el inventario fue comprado con dólar por encima de $4.000”. Al tiempo que señaló que “nosotros respondemos por la mayoría de las unidades que se venden, pero son medicamentos de muy bajo costo”.
Agregó el dirigente gremial que el dólar en Colombia no es necesariamente el principal componente del precio, toda vez que existe una cadena de valor que no está impactada de manera directa por la tasa de cambio.
“Hay productos que se producen por debajo del costo, porque existe una Comisión Nacional de Precios y una competencia fuerte que regula este subsector”, afirmó.
De momento, los nuevos pronósticos apuntan a explicar que el dólar en Colombia podría terminar con un precio promedio cercano a los $3.800, aunque hay previsiones que apuntan también a que siga perdiendo fuerza.