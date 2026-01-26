Dólar en Colombia inicia la semana con tendencia lateral y el oro rompe récords históricos

El mercado cambiario en Colombia abre la última semana de enero con una tendencia lateral y en un contexto donde el dólar pierde fuerza a nivel global mientras los inversionistas dirigen su mirada hacia los metales preciosos.
La divisa estadounidense inició negociaciones hoy en $3.650, una cifra que coincide con el cierre del viernes pasado.
Según el análisis de JP Tactical Trading, el billete verde está sufriendo una caída brusca frente a las principales monedad del mundo. El índice DXY se sitúa en los 97 puntos, niveles que no se veían desde septiembre de 2025. Este movimiento ocurre justo antes de que la Reserva Federal inicie su reunión de política monetaria.
A pesar de la debilidad global del dólar, en la región se mantiene estable e incluso gana terreno frente al peso mexicano y al real brasileño. Según la firma, en el mercado local, la tasa de cambio está enfrentando una zona de soporte técnico crítica entre los $3.570 y los $3.600.
Materias primas: El «Rally» histórico de los refugios
Mientras el petróleo registra movimientos marginales, el protagonismo se lo llevan el oro y la plata, que han entrado en una fase de euforia por la búsqueda de seguridad.
El precio del oro superó por primera vez en la historia la barrera de los US$5.000 ayer y esta madrugada sobrepasó los US$5.100. Por su parte, la plata ronda los US$110. Este fenómeno es impulsado por el ruido político de la administración Trump y la incertidumbre global; basta recordar que a inicios de 2024 el oro apenas superaba los US$2.000.
El petróleo registra caídas moderadas, que son del 0,06 %, en el caso del Brent, de referencia en Europa, con el precio del barril en US$65,86, y del 0,08 % para el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., que baja hasta los US$61,02 por barril.
Semana de bancos centrales
Los ojos de los operadores están puestos en las decisiones de tasas que se tomarán a ambos lados del continente.
En EE. UU., la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal comienza mañana martes y concluye el miércoles. El consenso del mercado es que no habrá cambios, manteniendo los tipos entre el 3,50 % y el 3,75 %.
Por su parte, este viernes 30 de enero será la primera junta del año del Banco de la República de Colombia. Tras mantener la tasa en 9,25 % desde abril de 2025, la mayoría de analistas prevén un aumento de entre 25 y 50 puntos básicos (pb) para contener presiones inflacionarias, aunque una minoría aún no descarta recortes.
