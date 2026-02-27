Dólar en Colombia abre a la baja en $3.760 entre el «pánico electoral» y el respiro técnico

La divisa estadounidense inició la jornada de este viernes con una apertura de $3.760, lo que representa una corrección a la baja de $70 frente al cierre del jueves, que se situó en un máximo de $3.830. A pesar de este retroceso inicial, el mercado colombiano opera bajo una atmósfera de alta tensión tras una de las sesiones más volátiles del año.
Según Andrés Sánchez, asociado de divisas en Credicorp Capital, el dólar a nivel mundial continúa perdiendo fuerza con un índice DXY en 97,7 puntos. Sin embargo, Colombia se ha «desconectado» de la tendencia regional. Mientras el real brasileño y el peso chileno ganan terreno, los activos colombianos (peso y bonos) sufrieron pérdidas masivas ayer. Para hoy, Sánchez estima un nivel de pivote técnico en los $3.780.
Por su parte, JP Tactical Trading califica la situación actual como una jornada de pánico generada por dos frentes internos: los datos revelaron que Iván Cepeda lidera la intención de voto a la Presidencia de Colombia con un 37,1 % y la amenaza del Gobierno de trasladar $25 billones del ahorro pensional privado hacia Colpensiones, que ha sido interpretada por el mercado como un golpe a la liquidez.
Este nerviosismo se reflejó en los bonos de deuda: los papeles con vencimiento a 2041 cayeron a 89,9 centavos por dólar, elevando su rendimiento del 7,13 % al 7,25 %, una señal clara de mayor riesgo país.
Petróleo: Ultimátum de Trump impulsa los precios
En el mercado energético, el crudo registra alzas moderadas mientras los inversionistas asimilan el nuevo plazo impuesto por la Casa Blanca a Teherán.
El Brent (referencia Europa) sube un 0,69 % hasta los US$71,33 por barril y el WTI (referencia EE. UU.) escala un 0,78 % situándose en los US$65,59.
La tensión geopolítica ha vuelto a subir de tono después de que el presidente Donald Trump diera un plazo a Irán hasta principios de marzo para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo. De no concretarse, el mandatario estadounidense no ha descartado una intervención militar, lo que mantiene una prima de riesgo elevada sobre el suministro global.
Noticias del día: Desempleo en Colombia e IPP en EE. UU.
El DANE publicará hoy a las 10:00 a. m. la tasa de desempleo de enero (que venía del 8 % en diciembre). El mercado espera ver las primeras señales del impacto del fuerte incremento del salario mínimo en la contratación nacional.
En EE. UU. se conoció el Índice de Precios al Productor (IPP) para enero, que se ubicó en 0,5 % mensual, replicando el dato de diciembre, y 2,9 % anual. Los analistas proyectaban una cifra del 0,3 %. Por su parte, el componente subyacente subió al 0,8 % mensual y 3,6 % anual, su nivel más alto desde julio de 2025. Este dato es crucial para que la Reserva Federal decida si mantiene o ajusta su política de tasas.
