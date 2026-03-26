Dólar en Colombia abre al alza, pero se mantiene por debajo de $3.700; petróleo vuelve a repuntar

La tasa de cambio en Colombia inicia la jornada con un leve repunte, abriendo en $3.691. Esto representa un incremento de $10,68 frente al cierre del miércoles ($3.680,32), en una sesión marcada por la baja operatividad típica de la víspera de Semana Santa y la persistente incertidumbre en Oriente Próximo.
A pesar del ligero avance inicial, el mercado local y global parece haber entrado en una fase de consolidación. Según JP Tactical Trading, el dólar mantiene un comportamiento lateral tanto en Colombia como en el exterior, pues el índice DXY sigue respetando el techo crítico de los 100,30 puntos.
En los primeros minutos se registra un volumen bajo de operaciones. Los analistas no prevén grandes saltos en la jornada debido al receso festivo por Semana Santa, a menos que un evento geopolítico de gran magnitud actúe como catalizador.
Credicorp Capital explicó que el peso colombiano sigue buscando alinearse con las monedas de la región apoyado por un flujo externo estable y por el atractivo del carry, aunque condicionado por un aumento significativo del ruido político local.
El «impuesto» de Irán al Estrecho de Ormuz
En el vigesimoséptimo día de guerra, los precios de la energía vuelven a presionar al alza tras las nuevas exigencias de Teherán.
El precio del petróleo Brent, el de referencia en Europa, sube un 2,61 % hasta los US$99,83 el barril, mientras, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., se revaloriza un 3,11 % hasta los US$93,13.
Irán anunció que prepara una ley para cobrar un peaje a los buques que atraviesen el Estrecho de Ormuz, una medida que encarecería aún más el comercio global de crudo.
Teherán confirmó que está revisando una propuesta de 15 puntos enviada por EE. UU. Aunque el canciller Abbas Araqchi mostró cierta apertura, insisten en condiciones estrictas: control de Ormuz, compensaciones económicas y que el Líbano sea incluido en el acuerdo.
A pesar de revisar la propuesta, Irán reiteró que no mantiene ni pretende mantener conversaciones directas con Washington.
EE. UU. muestra estabilidad en el mercado laboral
En el frente macroeconómico, el Departamento de Trabajo de EE. UU. publicó hoy datos que sugieren un mercado laboral resiliente.
Las peticiones iniciales de subsidios de desempleo aumentaron ligeramente a 210.000 (semana terminada el 21 de marzo), mientras las solicitudes continuas cayeron en 32.000, situándose en 1.819.000, lo que indica que quienes pierden su empleo están logrando reubicarse con relativa rapidez.
Así, el promedio de 4 semanas se mantiene estable en 210.500, alineado con las expectativas de los analistas.
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