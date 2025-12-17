Dólar en Colombia abre al alza, tras la rebaja de calificación soberana de Fitch Ratings

La moneda estadounidense inició la sesión de hoy con una tendencia al alza en su precio de apertura, situándose inicialmente en $3.845, frente al cierre de la jornada previa de $3.842,50.
Además, en los primeros minutos de negociación la divisa ya registra un máximo de $3.859,60, mientras que su mínimo se mantiene en $3.840.
El mercado local reacciona hoy a noticias fundamentales en el frente fiscal interno y a una escalada de tensiones geopolíticas que impactan los precios de los energéticos.
Rebote global y presión fiscal en Colombia
Analistas de JP Tactical Trading informan que el dólar abrió dentro del rango del modelo táctico estimado para hoy, proyectado entre $3.886 y $3.814. La divisa está rebotando de su mínimo de varios meses, movimiento que se refleja en el índice DXY, que se ubica en 98,4 puntos.
En el contexto regional, se observa la entrada de una fuerza compradora de dólar importante en Brasil, tendencia que podría replicarse hoy en Colombia tras la baja de calificación de Fitch al país, según la firma.
Aunque los expertos consideran que parte de esta desmejora en la calificación ya está descontada por el mercado y no se espera un impacto material extremo, la situación genera una presión compradora en zona de soporte.
JP Tactical Trading advierte que, si esto coincide con un cambio de sentimiento global hacia el dólar, la moneda podría recibir un impulso adicional.
Petróleo sube con fuerza tras orden de bloqueo de Trump a buques de Venezuela
Los precios del crudo registran un repunte significativo este miércoles. El movimiento responde a la orden del presidente Trump de ejecutar un bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, medida que amenaza con reducir el suministro global.
Los futuros del Brent suben un 1,4 % hasta los US$59,73 por barril, mientras que los del crudo West Texas Intermediate (WTI) aumentan un 1,5 % hasta los US$55,94 por barril.
Este incremento ocurre luego de que ambos índices se desplomaran hasta mínimos de cinco años en la sesión anterior, afectados por el progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y las preocupaciones sobre un exceso de oferta para el 2026.
Fitch Ratings redujo la nota crediticia de Colombia
La noticia económica más relevante para el país es la decisión de la agencia Fitch Ratings, que ayer bajó la calificación crediticia de Colombia de BB+ a BB. La calificadora señala que los elevados déficits fiscales y el crecimiento del gasto continúan deteriorando las finanzas públicas nacionales.
La firma proyecta que el déficit del Gobierno central alcanzará el 6,5 % del PIB este año y se ampliará hasta el 7,5 % del PIB en 2026. También advierte que la deuda podría subir hasta cerca del 63 % del PIB en 2027.
Finalmente, resaltó que la falta de una Regla Fiscal creíble y las limitaciones políticas para ejecutar ajustes mantienen elevados los riesgos fiscales, incluso después de las elecciones de 2026.
Además, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se disparó en noviembre de 2025 hasta alcanzar un balance de 17 %, una cifra que no se veía desde enero de 2015.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia no muestra variaciones en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
—