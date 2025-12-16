Dólar en Colombia mantiene tendencia alcista en medio de la debilidad global del crudo; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense retomó la tendencia alcista en el mercado colombiano durante la jornada. El precio de cierre se estableció en $3.842,50, un valor superior al del día anterior, que fue de $3.830,25.
La divisa abrió en $3.820, valor que también marcó como su mínimo del día, y alcanzó un máximo de $3.859. Este comportamiento confirma el testeo del nivel de $3.830 y abre espacio hasta la zona de $3.845 o $3.865, tal como anticipó Alejandro Guerrero, asociado de divisas de Credicorp Capital.
El ascenso del dólar en Colombia se dio en un contexto donde la divisa a nivel global arrancó y cerró perdiendo terreno con las monedas de referencia, pues el DXY operó sobre los 98,1 puntos. La región, por su parte, registró movimientos mixtos.
Petróleo cae por debajo de US$60
Los precios del petróleo continúan bajo fuerte presión, rompiendo a la baja el soporte de los US$60 para ambas referencias. El barril WTI se cotizó en US$55,36 (-2,31 %) y el Brent en US$59,12 (-2,38 %).
La cotización del crudo retrocedió más del 2 %, presionada por un mayor optimismo en torno a un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Dicho acuerdo podría derivar en el levantamiento de sanciones y en el retorno de suministro ruso al mercado.
Este contexto se suma a un escenario estructural de sobreoferta, en el que la OPEP+ avanza en la normalización de la producción, mientras los productores no OPEP, especialmente en América, mantienen un crecimiento sostenido del output.
Además, la debilidad de los indicadores económicos de China refuerza los riesgos para la demanda global, según analistas.
En Colombia, el déficit fiscal del Gobierno alcanzó el 4,7 % del PIB equivalente a $85,5 billones, al corte de octubre de 2025. Ese nivel de desbalance fiscal sigue siendo alto en comparación con años y décadas anteriores, pero representó, al mismo tiempo, una leve mejora si se compara con el déficit de 5,4 % del PIB reportado por el Ministerio de Hacienda al corte de septiembre del presente año.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 0,12 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2026 cerraron en 9,011 %; la jornada anterior no hubo registro para esta referencia.
•Los TES de 2028 terminaron en 11,653 %, mientras que el dato anterior fue de 11,511 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,530 % y la jornada previa finalizaron en 12,460 %.
•Los TES de 2050 terminaron en 12,450 %, mientras que el dato anterior fue de 12,400 %.
