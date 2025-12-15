Dólar hoy en Colombia cierra al alza y se mantiene sobre $3.800; caen los precios del petróleo

El dólar en Colombia cerró la jornada de este lunes 15 de diciembre en $3.830,25, con una variación al alza de 0,73 % frente al cierre del viernes anterior, cuando la divisa estadounidense terminó en $3.802,33.
Según un análisis de JP Tactical Trading, la sesión finalizó con flujos de compra y venta equilibrados, mientras la moneda se acerca a niveles técnicos importantes de techo que podrían marcar su comportamiento en las próximas sesiones.
Este comportamiento contrasta con la apertura del día, cuando el dólar inició en $3.790, cayendo $12 frente al cierre previo. Durante la sesión, el precio mínimo registrado fue de $3.789 y el máximo alcanzó los $3.830, reflejando una volatilidad moderada que se intensificó hacia el cierre.
El comportamiento de la tasa de cambio estuvo condicionado por varios factores, siendo el más relevante en el ámbito local la expectativa en torno a la definición del salario mínimo. El plazo para alcanzar un consenso entre trabajadores, empleadores y gobierno se vende este lunes.
La propuesta de los trabajadores, que plantea un incremento de dos dígitos, contrasta marcadamente con la posición de los empresarios, generando incertidumbre sobre la decisión final del gobierno de Gustavo Petro Petro.
Impactos económicos y tensión por el salario mínimo
Los analistas locales advierten que un ajuste de dos dígitos al salario mínimo podría complicar el control de precios en Colombia.
Según los principales pronósticos de inflación, un incremento salarial significativo generaría presiones adicionales sobre los índices de precios, obligando al Banco de la República a mantener una política monetaria restrictiva con tasas de interés elevadas durante más tiempo del previsto.
En el plano internacional, el mercado cambiario colombiano mantiene su atención en las posibles acciones del gobierno estadounidense respecto a Venezuela. La posibilidad de incursiones terrestres en territorio venezolano por parte de Estados Unidos genera preocupación sobre el libre comercio en la región y podría añadir volatilidad adicional al dólar en Colombia.
Paralelamente, datos económicos revelados este lunes por el DANE mostraron señales positivas sobre el desempeño de la economía colombiana. El comercio minorista registró un crecimiento de 10 % en octubre de 2025 frente al mismo mes del año anterior, impulsado por las ventas de equipos de informática, vehículos y electrodomésticos.
En tanto, la industria manufacturera mostró un avance más moderado de 1,9 % en su producción, evidenciando un panorama de recuperación desigual entre sectores.
En el mercado petrolero internacional, la Agencia Internacional de Energía proyectó que la demanda mundial de crudo aumentará apenas 860.000 barriles diarios en 2026, una cifra modesta que refleja la transición energética global y el incremento en la generación solar.
En este contexto, los precios del petróleo se cotizaron a la baja: el Brent pierde 1,39 % y llega a US$60,27, mientras que el WTI pierde 1,52 % y se ubica en US$56,38.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una leve valorización del 0,07 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
